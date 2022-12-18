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https://sputniknews.com.tr/20221218/almanya-icisleri-bakani-faeser-devlet-dusmanlarina-karsi-sert-durusumuzu-surdurecegiz-1064723585.html
Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz
Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ‘devlet düşmanlarına’ karşı sert tutum sergilemeyi sürdüreceklerini söyledi. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T15:48+0300
2022-12-18T15:48+0300
dünya
almanya
darbe girişimi
nancy faeser
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Faeser, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, 7 Aralık’ta darbe girişimi planladıkları gerekçesiyle 25 şüphelinin gözaltına alındığına işaret ederek, Federal Savcılığın bu bağlamda toplam 54 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü belirtti. Polisinin yaptığı aramalarda silah, para ve altın ele geçirildiğini aktaran Faeser, şimdiye kadar 400 bin avro, 50 kilo altın ve gümüş paralara el konulduğu bilgisini paylaştı.Nancy Faeser, daha çok şey bulunacağına inandığını aktararak, "Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Burjuva olarak varsayılan, varlıklı çevrelerde demokrasiyi hiçe sayarak radikalleşen, komplo teorileri ve ihtilal fantezilerinin peşinden giden ve şiddetten sakınmayan insanların bulunduğunu bildiklerini aktaran Faeser, bunları izlediklerini kaydetti.Alman Polisi, 7 Aralık’ta ‘İmparatorluk Vatandaşları’ ideolojisine sahip bir grubun üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221209/almanyada-darbe-girisimiyle-suclanan-reichsburger-hareketinin-18-kisilik-dusman-listesi-1064391062.html
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almanya, darbe girişimi, nancy faeser
almanya, darbe girişimi, nancy faeser

Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz

15:48 18.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZNancy Faeser
Nancy Faeser - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ‘devlet düşmanlarına’ karşı sert tutum sergilemeyi sürdüreceklerini söyledi.
Faeser, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, 7 Aralık’ta darbe girişimi planladıkları gerekçesiyle 25 şüphelinin gözaltına alındığına işaret ederek, Federal Savcılığın bu bağlamda toplam 54 kişi hakkında soruşturma yürüttüğünü belirtti. Polisinin yaptığı aramalarda silah, para ve altın ele geçirildiğini aktaran Faeser, şimdiye kadar 400 bin avro, 50 kilo altın ve gümüş paralara el konulduğu bilgisini paylaştı.
Nancy Faeser, daha çok şey bulunacağına inandığını aktararak, "Devlet düşmanlarına karşı sert duruşumuzu sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Burjuva olarak varsayılan, varlıklı çevrelerde demokrasiyi hiçe sayarak radikalleşen, komplo teorileri ve ihtilal fantezilerinin peşinden giden ve şiddetten sakınmayan insanların bulunduğunu bildiklerini aktaran Faeser, bunları izlediklerini kaydetti.
Alman Polisi, 7 Aralık’ta ‘İmparatorluk Vatandaşları’ ideolojisine sahip bir grubun üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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