https://sputniknews.com.tr/20221218/ak-partili-turan-altili-masanin-dagildigini-dusunuyorum-1064727719.html

AK Partili Turan: Altılı masanın dağıldığını düşünüyorum

AK Partili Turan: Altılı masanın dağıldığını düşünüyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ortada altılı masa falan kalmadı, altılı masanın dağıldığını düşünüyorum" ifadesini kullandı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T19:03+0300

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2022-12-18T19:03+0300

6'lı masa

politika

bülent turan

ekrem imamoğlu

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AK Partili Turan Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının ardından Saraçhane'de 6 partinin genel başkanının katıldığı mitinge 25 bin kişinin geldiğinin açıklandığını hatırlattı.'"Mitinge katılan genel başkan başına 3 bin 500 kişinin dahi düşmediğine' dikkat çeken Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 850 bin nüfuslu Mardin'de yaptığı mitinge 85 bin vatandaşın katıldığını belirtti.Saraçhane'deki mitingde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vurgusu yaptığını anlatan Turan, "Aynı Babacan daha düne kadar HDP'nin terörle iltisakı vurgusu yapardı. Her toplantıda Demirtaş'ın yanlışlarını söylerdi. Ne oldu, nereye savruldun da mahkemenin terörist dediği, Yasin Börü'nün katili olarak gördüğü adama meydanda övgüler ortaya koydun? En vahimi de HDP oraya davetli olmadığı halde en çok alkışı da Demirtaş vurgusu aldı. Babacan ve Davutoğlu'ndan çok Demirtaş alkışlandı. Kimin ne olduğu çok ortada ve halkımız bunu görüyor" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yüzde 50+1'i zorunlu kıldığını, bu nedenle ittifaklar döneminin başladığını ifade eden Turan, "Oyunu artıramayan Kılıçdaroğlu, düne kadar 'Sivas katliamcısı' diye haksızlık yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere hakaret ettiği, İslamcı gördüğü herkesi yanına alıp oy devşirmeye çalıştı fakat dünyaları farklı. Hiçbir ortak yanları yok ama iktidar rüyası görüyorlar" değerlendirmelerinde bulundu.Turan, mahkemenin İmamoğlu kararının ardından 'bir tiyatro oynandığını' belirterek, "Ortada altılı masa falan kalmadı, altılı masanın dağıldığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.Altılı masada birlik ve beraberliğin olmadığını vurgulayan Turan, Cumhur İttifakı'nda ise bir değerler silsilesi ve söylem birliğinin bulunduğunu kaydetti.

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6'lı masa, bülent turan, ekrem imamoğlu