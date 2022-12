AK Parti Sözcüsü Çelik: Aranızdaki yarış, kimi aday çıkaracağınız, sizi ilgilendirir

"Birileri kendi alınlarında taşıdıkları bozuk demokratik sicillerini, AK Parti'ye yansıtmaya çalışıyorlar. O bize yansımaz. Bizim ışığımız Cumhuriyet'ten geliyor, demokrasiden geliyor. Sizinkinin nerelerden geldiğini geçmiş zaman içerisinde pek çok vesileyle gördük. Siz kendiniz, CHP Genel Merkezi'ni Saraçhane'ye taşımak isteyenlerle, Ankara'da tutmak isteyenler arasındaki kavganıza bizi karıştırmayın. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerle desteklemeyenler arasındaki kavganıza bizi karıştırmayın. Biz o işlerden anlamayız. O işleri siz bilirsiniz. Biz sadece millete hizmet etmekten anlarız. Biz sadece demokrasinin üstünlüğünden, milli iradenin sarsılmazlığından, sandığın üstünlüğünden anlarız. Onun için biz bir kere daha söylüyoruz; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğir teşkilatımızla Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve bu millete hizmetinin devamı için Cumhur İttifakı'nın sandıktan en güçlü şekilde çıkması için her zamankinden daha kararlı, her zamankinden daha azimli şekilde yürüyeceğiz. Biz masayla sandalyenin, masanın ayaklarının, masanın altındakinin ve üstündekinin arasındaki kavgada olmayız. Biz siyaset meydanlarının partisiyiz. Biz mahalle mahalle gezenlerin partisiyiz. Biz vatandaşımızla her halükarda buluşanların partisiyiz. Biz milli iradeyi her şeyin üstünde tutanların partisiyiz."