https://sputniknews.com.tr/20221218/ak-parti-sozcusu-celik-aranizdaki-yaris-kimi-aday-cikaracaginiz-sizi-ilgilendirir-1064721025.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Aranızdaki yarış, kimi aday çıkaracağınız, sizi ilgilendirir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Aranızdaki yarış, kimi aday çıkaracağınız, sizi ilgilendirir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Birileri tutmuş 'Kılıçdaroğlu aday olsun' derken, 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' lobisi bu yargı... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T14:00+0300

2022-12-18T14:00+0300

2022-12-18T14:00+0300

politika

ömer çelik

ak parti

recep tayyip erdoğan

ekrem imamoğlu

cumhurbaşkanlığı

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Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yüreğir İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda, 2023 seçimlerinde her zaman olduğu gibi en büyük başarıyı ilçeden beklediklerini söyledi.Çelik, çok uzun yıllardan, yollardan, mücadelelerden demlenerek gelmiş bir siyasi hareket olduklarını ifade etti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen yargı kararıyla ilgili Çelik, "Bugün bir yargı kararı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili henüz yargı süreci devam ederken tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin, birtakım kafalarında kurdukları komploların parçası olarak, kendi projelerinin, siyasi mühendisliklerinin, rekabetinin zemini haline getirilmeye çalışılmasını buradan bir kere daha bütün gücümüzle reddediyoruz, kınıyoruz." diye konuştu.AK Parti'nin, siyaset meydanlarının, en zor zamanlarda demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyenlerin, sandığın "namus" olduğuna inananların partisi olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:'Bunlar adaylarını seçimden sonra ilan edecek'Altılı masanın aday ilan etme tarihine değinen Çelik, "Muhtemelen bunların adaylarını ilan etme tarihi Temmuz ya da Ağustos 2023 olacak. Seçimden bir ya da iki ay sonra ilan edecekler." dedi.'Siyaset meydanı, milletin iradesi ortada, çıkacaksınız ve yarışacaksınız'Demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyen teşkilata sahip olduklarını aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:'Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır'Çelik, toplantıda liseli öğrencilerinin yanı sıra 20 yıldır birlikte oldukları yol arkadaşlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, "Hiçbir zaman yaşlanmayan, sadece yaş alan, yaş aldıkça gençleşen ama en önemlisi Cumhuriyet'in, demokrasinin, bu ülkenin geleceğinin, bu ülkenin gençlerinin geleceğinin teminatı olan bir siyasi hareketiz." görüşünü paylaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesiyle başka hikayelerin mukayese edilmeye çalışıldığını anlatan Çelik, şunları dile getirdi:'Karşımızda büyük bir demokratik cari açık var'Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar millet için yaptıklarının, ödediği bedellerin, geride bıraktığı yılların bundan sonra ne yapacağının da şahidi olduğunu vurguladı.Bu duruma kendilerinin şahit olduğunu dile getiren Çelik, şunları ifade etti:'Komploların parçası olamayız'Çelik, kendilerini sandığın üstünlüğüne adadıklarını belirterek, "Onların kafalarında kurdukları komploların parçası olamayız, hiç kimse bizi bunların paçası haline getiremez." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismiyle "siyasi yasakçılık", demokrasiye tuzak kurma, komplo üretme ve kumpas kurmanın asla yan yana gelmeyeceğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:AK Parti'nin, sadece iktidar olmak değil, demokrasiyi de ayakta tutmak isteyenlerin partisi olduğunu vurgulayan Çelik, bu kapsamda mahalle temsilcilerine daha çok iş düştüğünü aktardı.

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ömer çelik, ak parti, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, cumhurbaşkanlığı