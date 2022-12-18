https://sputniknews.com.tr/20221218/abd-turkiye-buyukelciliginden-kaza-aciklamasi-1064724536.html

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden, 15 Aralık'ta Şişli'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yapıldı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T16:34+0300

2022-12-18T16:34+0300

2022-12-18T16:34+0300

türkiye

abd'nin türkiye büyükelçiliği

kaza

açıklama

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Yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Mounir Elkhamri'nin üzerinden kaza sonrası "başkonsolosun eşi" ibareli başkonsolosluk kartı çıkmıştı.

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abd'nin türkiye büyükelçiliği, kaza, açıklama