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ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması
ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması
ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden, 15 Aralık'ta Şişli'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yapıldı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T16:34+0300
2022-12-18T16:34+0300
türkiye
abd'nin türkiye büyükelçiliği
kaza
açıklama
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Yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Mounir Elkhamri'nin üzerinden kaza sonrası "başkonsolosun eşi" ibareli başkonsolosluk kartı çıkmıştı.
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abd'nin türkiye büyükelçiliği, kaza, açıklama
abd'nin türkiye büyükelçiliği, kaza, açıklama

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması

16:34 18.12.2022
© Sputnik / Valery Melnikov / Multimedya arşivine gidinABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
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ABD Türkiye Büyükelçiliği'nden, 15 Aralık'ta Şişli'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Mounir Elkhamri'nin üzerinden kaza sonrası "başkonsolosun eşi" ibareli başkonsolosluk kartı çıkmıştı.
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