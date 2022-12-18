https://sputniknews.com.tr/20221218/ab-karadenizin-altindan-elektrik-hatti-doseme-hazirliginda-1064714492.html

AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında

AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattının çok önemli olduğunu... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T01:25+0300

2022-12-18T01:25+0300

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avrupa'da enerji krizi

avrupa birliği

ursula von der leyen

karadeniz

elektrik

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Von der Leyen, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında stratejik ortaklık anlaşmasının imza töreninde konuştu.Von der Leyen, Rus fosil yakıtlarından vazgeçtiklerini ve güvenilir enerji ortaklarına yöneldiklerini anlattı."Artan yenilenebilir enerji üretimini entegre etmek için daha güçlü elektrik ara bağlantılarına ihtiyacımız var. Bu nedenle Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattı çok önemli" diyen von der Leyen, bunun iddialı bir proje olduğunu belirtti.Von der Leyen, projenin, Karadeniz'in iki yakasını hem enerjide hem de dijital iletişimde birbirine bağlayacağına ve Hazar Denizi'ne doğru ilerleyeceğine dikkati çekerek, "Proje, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği Romanya ve Macaristan üzerinden AB'ye getirerek arz güvenliğimizi güçlendirmeye yardımcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.Karadeniz elektrik hattının fırsatlarla dolu yeni bir iletim güzergahı olduğunu dile getiren von der Leyen, bunun Gürcistan'ı bir elektrik merkezine dönüştürebileceğini ve AB elektrik piyasasına entegre edebileceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221215/putin-turkiyenin-dogalgaz-altyapisi-onemli-potansiyele-sahip-1064630676.html

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