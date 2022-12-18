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6 yaşındaki Nur Elif'in ölümüyle ilgili yayın yasağı kararı
6 yaşındaki Nur Elif'in ölümüyle ilgili yayın yasağı kararı
Eskişehir'de eziyet ve bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T00:53+0300
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türkiye
eskişehir
çocuk
yayın yasağı
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Anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen ve babaanneleri Cihangül K., amcaları Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşayan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, solunum güçlüğü ve kusma nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Elif'in bakımsızlık, aç bırakılma ve eziyet sonucu öldüğü iddia edilmişti. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Nur Elif Tiftik'in ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik ve yayın yasağı kararı getirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Eskişehir Sulh Ceza Hâkimliğinin 17 Aralık 2022 tarihli kararıyla soruşturmanın selameti, mağdur çocukların şöhret ve hakları, toplum sağlığı ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından 5187 sayılı kanunun 3/2. maddesindeki koşulların oluşması nedeniyle yayın yasağı kararı verilmiştir."
türkiye
eskişehir
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eskişehir, çocuk, yayın yasağı
eskişehir, çocuk, yayın yasağı

6 yaşındaki Nur Elif'in ölümüyle ilgili yayın yasağı kararı

00:53 18.12.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER-Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in firari olarak aranan babaannesi polis ekiplerinde yakalandı.
Eskişehir’de bakımsızlık ve kötü muamele nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in firari olarak aranan babaannesi polis ekiplerinde yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© İHA / ABDULLAH GÜÇLÜ - ALİ FURKAN ÇETİNER-
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Eskişehir'de eziyet ve bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Yılmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.
Anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen ve babaanneleri Cihangül K., amcaları Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşayan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik, solunum güçlüğü ve kusma nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Elif'in bakımsızlık, aç bırakılma ve eziyet sonucu öldüğü iddia edilmişti. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Nur Elif Tiftik'in ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik ve yayın yasağı kararı getirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehir Sulh Ceza Hâkimliğinin 17 Aralık 2022 tarihli kararıyla soruşturmanın selameti, mağdur çocukların şöhret ve hakları, toplum sağlığı ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından 5187 sayılı kanunun 3/2. maddesindeki koşulların oluşması nedeniyle yayın yasağı kararı verilmiştir."
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