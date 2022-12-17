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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/zaporojye-nukleer-guc-santrali-ustune-koruyucu-bir-kubbe-insa-ediliyor-1064701496.html
Zaporojye nükleer güç santrali üstüne koruyucu bir kubbe inşa ediliyor
Zaporojye nükleer güç santrali üstüne koruyucu bir kubbe inşa ediliyor
Rusya’nın denetiminde bulunan Zaporojye nükleer güç santralini insansız hava aracı saldırıları ve düşürülen roket parçalarından korumak için santralin üstüne... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T15:31+0300
2022-12-17T15:31+0300
ukrayna krizi
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojskaya nükleer enerji santrali
zaporojye
zaporijya
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Referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya eklenen Zaporojye bölgesinin idare konseyi üyesi Vladimir Rogov, Zaporojye santralinde nükleer atıkların depolandığı alan üstüne burayı insansız hava aracı saldırılarından koruyacak bir kubbe inşa etmeye başladıklarını belirtti.Rogov, inşa edilmekte olan kubbenin santralin nükleer atık deposunu insansız hava araçlarından fırlatılan roketler ve patlayıcılardan koruyacağını kaydetti ve ileride daha ciddi koruyucu önlemler alacaklarını da ekledi.Zaporojye nükleer güç santrali, Rusya’nın denetiminde bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin santralin tesislerinin federal mülkiyet haklarını alması için ekim ayında hükümeti görevlendirmişti. Söz konusu görevlendirme, gerçekleştirilen referandumun ardından Zaporojye’nin Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya eklenmesini izledi.Daha önce Ukrayna kurumlarının yönetimini yürüttüğü santral şimdi Rusya’nın ilgili kurumları tarafından yönetiliyor. Santralin başındaysa, Rusya’nın başkenti Moskova’nın hemen dışında yer alan Balakovskaya nükleer güç santralinin eski baş mühendisi Oleg Romanenko bulunuyor.Ukrayna güçleri Zaporojye santraline saldırılarını sürdürürken Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kasım sonundan beri santralin çevresinde bir güvenli bölge oluşturulması için görüşmeler yürütüyor.Ukrayna tarafıysa, Rus askerlerinin santralden çekilmesinde ve santralin kontrolünün kendisine verilmesinde ısrar ediyor.Bununla beraber Rusya Dışişleri yetkilileri, santral çevresinde bir güvenli bölge oluşturulmasının Rus tarafının santral üstündeki kontrolünü kaybedeceği ve onu üçüncü bir tarafın kontrolüne vereceği anlamına gelmeyeceğini söylüyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu tartışmalara ilişkin, “Santral, Rusya topraklarında bulunmaktadır ve tamamıyla Rusya tarafından yönetilmektedir" demişti.
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zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporojye, zaporijya
zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporojye, zaporijya

Zaporojye nükleer güç santrali üstüne koruyucu bir kubbe inşa ediliyor

15:31 17.12.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya’nın denetiminde bulunan Zaporojye nükleer güç santralini insansız hava aracı saldırıları ve düşürülen roket parçalarından korumak için santralin üstüne koruyucu bir kubbe inşa etmeye başlandığı belirtildi.
Referandum ile Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya eklenen Zaporojye bölgesinin idare konseyi üyesi Vladimir Rogov, Zaporojye santralinde nükleer atıkların depolandığı alan üstüne burayı insansız hava aracı saldırılarından koruyacak bir kubbe inşa etmeye başladıklarını belirtti.
Rogov, inşa edilmekte olan kubbenin santralin nükleer atık deposunu insansız hava araçlarından fırlatılan roketler ve patlayıcılardan koruyacağını kaydetti ve ileride daha ciddi koruyucu önlemler alacaklarını da ekledi.
Zaporojye nükleer güç santrali, Rusya’nın denetiminde bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin santralin tesislerinin federal mülkiyet haklarını alması için ekim ayında hükümeti görevlendirmişti. Söz konusu görevlendirme, gerçekleştirilen referandumun ardından Zaporojye’nin Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya eklenmesini izledi.
Daha önce Ukrayna kurumlarının yönetimini yürüttüğü santral şimdi Rusya’nın ilgili kurumları tarafından yönetiliyor. Santralin başındaysa, Rusya’nın başkenti Moskova’nın hemen dışında yer alan Balakovskaya nükleer güç santralinin eski baş mühendisi Oleg Romanenko bulunuyor.
Ukrayna güçleri Zaporojye santraline saldırılarını sürdürürken Rusya ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kasım sonundan beri santralin çevresinde bir güvenli bölge oluşturulması için görüşmeler yürütüyor.
Ukrayna tarafıysa, Rus askerlerinin santralden çekilmesinde ve santralin kontrolünün kendisine verilmesinde ısrar ediyor.
Bununla beraber Rusya Dışişleri yetkilileri, santral çevresinde bir güvenli bölge oluşturulmasının Rus tarafının santral üstündeki kontrolünü kaybedeceği ve onu üçüncü bir tarafın kontrolüne vereceği anlamına gelmeyeceğini söylüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu tartışmalara ilişkin, “Santral, Rusya topraklarında bulunmaktadır ve tamamıyla Rusya tarafından yönetilmektedir" demişti.
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