Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221217/vucic-komsularinizi-secemiyorsunuz-ama-dostlarinizi-secebiliyorsunuz-fasi-destekleyecegim-1064702351.html
Vucic: Komşularınızı seçemiyorsunuz ama dostlarınızı seçebiliyorsunuz, Fas'ı destekleyeceğim
Vucic: Komşularınızı seçemiyorsunuz ama dostlarınızı seçebiliyorsunuz, Fas'ı destekleyeceğim
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan-Fas mücadelesinde, Fas'ı destekleyeceğini söyledi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T15:47+0300
2022-12-17T15:48+0300
politika
aleksandr vucic
sırbistan
fas
hırvatistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/16/1063710704_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1e4dd892b448ac824f29d255fb37abfb.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmayı değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Vucic, "Hırvatistan'ı destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Ben Arjantin ve Fas'ı destekliyorum. Komşularınızı seçemiyorsunuz, Tanrı sizi orada yaratıyor ancak dostlarınızı seçebiliyorsunuz." dedi.Herkese saygı duyduğunu vurgulayan Vucic, "Deniz için Hırvatistan'a gidebilirsiniz ama ben gitmem. Hırvatistan'ı destekleyebilirsiniz de ama ben desteklemiyorum. 2022 FIFA Dünya kupası 3'üncülük maçında Fas'ı destekleyeceğim. Onlar bizim kardeşlerimiz ve Kosova'nın bağımsızlığını asla kabul etmeyecekler." ifadelerini kullandı.
sırbistan
fas
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/16/1063710704_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_4f3259d9a218ad426f706a94432b95b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleksandr vucic, sırbistan, fas, hırvatistan
aleksandr vucic, sırbistan, fas, hırvatistan

Vucic: Komşularınızı seçemiyorsunuz ama dostlarınızı seçebiliyorsunuz, Fas'ı destekleyeceğim

15:47 17.12.2022 (güncellendi: 15:48 17.12.2022)
© AASırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan-Fas mücadelesinde, Fas'ı destekleyeceğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmayı değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Vucic, "Hırvatistan'ı destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Ben Arjantin ve Fas'ı destekliyorum. Komşularınızı seçemiyorsunuz, Tanrı sizi orada yaratıyor ancak dostlarınızı seçebiliyorsunuz." dedi.

Herkese saygı duyduğunu vurgulayan Vucic, "Deniz için Hırvatistan'a gidebilirsiniz ama ben gitmem. Hırvatistan'ı destekleyebilirsiniz de ama ben desteklemiyorum. 2022 FIFA Dünya kupası 3'üncülük maçında Fas'ı destekleyeceğim. Onlar bizim kardeşlerimiz ve Kosova'nın bağımsızlığını asla kabul etmeyecekler." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала