https://sputniknews.com.tr/20221217/vucic-komsularinizi-secemiyorsunuz-ama-dostlarinizi-secebiliyorsunuz-fasi-destekleyecegim-1064702351.html

Vucic: Komşularınızı seçemiyorsunuz ama dostlarınızı seçebiliyorsunuz, Fas'ı destekleyeceğim

Vucic: Komşularınızı seçemiyorsunuz ama dostlarınızı seçebiliyorsunuz, Fas'ı destekleyeceğim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan-Fas mücadelesinde, Fas'ı destekleyeceğini söyledi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T15:47+0300

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politika

aleksandr vucic

sırbistan

fas

hırvatistan

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmayı değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Vucic, "Hırvatistan'ı destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Ben Arjantin ve Fas'ı destekliyorum. Komşularınızı seçemiyorsunuz, Tanrı sizi orada yaratıyor ancak dostlarınızı seçebiliyorsunuz." dedi.Herkese saygı duyduğunu vurgulayan Vucic, "Deniz için Hırvatistan'a gidebilirsiniz ama ben gitmem. Hırvatistan'ı destekleyebilirsiniz de ama ben desteklemiyorum. 2022 FIFA Dünya kupası 3'üncülük maçında Fas'ı destekleyeceğim. Onlar bizim kardeşlerimiz ve Kosova'nın bağımsızlığını asla kabul etmeyecekler." ifadelerini kullandı.

sırbistan

fas

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aleksandr vucic, sırbistan, fas, hırvatistan