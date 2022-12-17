https://sputniknews.com.tr/20221217/vucic-komsularinizi-secemiyorsunuz-ama-dostlarinizi-secebiliyorsunuz-fasi-destekleyecegim-1064702351.html
Vucic: Komşularınızı seçemiyorsunuz ama dostlarınızı seçebiliyorsunuz, Fas'ı destekleyeceğim
Vucic: Komşularınızı seçemiyorsunuz ama dostlarınızı seçebiliyorsunuz, Fas'ı destekleyeceğim
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan-Fas mücadelesinde, Fas'ı destekleyeceğini söyledi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T15:47+0300
2022-12-17T15:47+0300
2022-12-17T15:48+0300
politika
aleksandr vucic
sırbistan
fas
hırvatistan
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmayı değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Vucic, "Hırvatistan'ı destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Ben Arjantin ve Fas'ı destekliyorum. Komşularınızı seçemiyorsunuz, Tanrı sizi orada yaratıyor ancak dostlarınızı seçebiliyorsunuz." dedi.Herkese saygı duyduğunu vurgulayan Vucic, "Deniz için Hırvatistan'a gidebilirsiniz ama ben gitmem. Hırvatistan'ı destekleyebilirsiniz de ama ben desteklemiyorum. 2022 FIFA Dünya kupası 3'üncülük maçında Fas'ı destekleyeceğim. Onlar bizim kardeşlerimiz ve Kosova'nın bağımsızlığını asla kabul etmeyecekler." ifadelerini kullandı.
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aleksandr vucic, sırbistan, fas, hırvatistan
aleksandr vucic, sırbistan, fas, hırvatistan
Vucic: Komşularınızı seçemiyorsunuz ama dostlarınızı seçebiliyorsunuz, Fas'ı destekleyeceğim
15:47 17.12.2022 (güncellendi: 15:48 17.12.2022) Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan-Fas mücadelesinde, Fas'ı destekleyeceğini söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas'ın karşı karşıya geleceği karşılaşmayı değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Vucic, "Hırvatistan'ı destekleyen herkesi tebrik ediyorum. Ben Arjantin ve Fas'ı destekliyorum. Komşularınızı seçemiyorsunuz, Tanrı sizi orada yaratıyor ancak dostlarınızı seçebiliyorsunuz." dedi.
Herkese saygı duyduğunu vurgulayan Vucic, "Deniz için Hırvatistan'a gidebilirsiniz ama ben gitmem. Hırvatistan'ı destekleyebilirsiniz de ama ben desteklemiyorum. 2022 FIFA Dünya kupası 3'üncülük maçında Fas'ı destekleyeceğim. Onlar bizim kardeşlerimiz ve Kosova'nın bağımsızlığını asla kabul etmeyecekler." ifadelerini kullandı.