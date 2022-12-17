https://sputniknews.com.tr/20221217/twitter-turk-kullanicilara-rastgele-mavi-tik-verdi-1064694945.html
Twitter, Türk kullanıcılara rastgele mavi tik verdi
Twitter, Türk kullanıcılara rastgele mavi tik verdi
Twitter, bazı Türk kullanıcılara rastgele mavi tik rozeti vermeye başladı. Üstelik bu rozet, Twitter Blue aboneliği kapsamında gösteriliyordu. İşin garip yanı... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T10:52+0300
2022-12-17T10:52+0300
2022-12-17T10:52+0300
türkiye
twitter
türkiye
mavi
mavi tik
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Türkiye’den bazı rastgele kullanıcılar, kendilerinden habersiz bir şekilde Twitter mavi tikine kavuştu.Cumhuriyet'in haberine göre bu mavi tikin verilme nedeni, kişilerin ünlü isimler olmasından ya da fazla takipçiye sahip olmalarından bile kaynaklanmıyordu. Mavi tik, profillere Twitter Blue aboneliği kapsamında eklenmişti. İşin garip yanı, bu kişiler Twitter’dan isteseler bile Blue abonesi olamıyorlardı. Çünkü Twitter Blue, henüz ülkemizde hizmete girmedi.Twitter’daki rastgele kişilere Blue aboneliği kapsamında verilen mavi tik, Blue hizmetinin çok yakında Türkiye’de de hizmete sunulacağının bir haberi olabilir. Fakat bunun farklı açıklaması da bulunabilir.Twitter, Elon Musk’ın eline geçtiği günden bu yana pek çok özelliği doğrudan kullanıcılara açık sürümde denemeye başlamıştı. Yaşanan bu olay da yapılan testlerden birinin yanlış yansıması olabilir.
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twitter , türkiye, mavi, mavi tik
twitter , türkiye, mavi, mavi tik
Twitter, Türk kullanıcılara rastgele mavi tik verdi
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Twitter, bazı Türk kullanıcılara rastgele mavi tik rozeti vermeye başladı. Üstelik bu rozet, Twitter Blue aboneliği kapsamında gösteriliyordu. İşin garip yanı, Blue hizmeti halen ülkemizde mevcut değil.
Türkiye’den bazı rastgele kullanıcılar, kendilerinden habersiz bir şekilde Twitter mavi tikine kavuştu.
Cumhuriyet'in haberine
göre bu mavi tikin verilme nedeni, kişilerin ünlü isimler olmasından ya da fazla takipçiye sahip olmalarından bile kaynaklanmıyordu.
Mavi tik, profillere Twitter Blue aboneliği kapsamında eklenmişti. İşin garip yanı, bu kişiler Twitter’dan isteseler bile Blue abonesi olamıyorlardı. Çünkü Twitter Blue, henüz ülkemizde hizmete girmedi.
Twitter’daki rastgele kişilere Blue aboneliği kapsamında verilen mavi tik, Blue hizmetinin çok yakında Türkiye’de de hizmete sunulacağının bir haberi olabilir. Fakat bunun farklı açıklaması da bulunabilir.
Twitter, Elon Musk’ın eline geçtiği günden bu yana pek çok özelliği doğrudan kullanıcılara açık sürümde denemeye başlamıştı. Yaşanan bu olay da yapılan testlerden birinin yanlış yansıması olabilir.