https://sputniknews.com.tr/20221217/twitter-turk-kullanicilara-rastgele-mavi-tik-verdi-1064694945.html

Twitter, Türk kullanıcılara rastgele mavi tik verdi

Twitter, Türk kullanıcılara rastgele mavi tik verdi

Twitter, bazı Türk kullanıcılara rastgele mavi tik rozeti vermeye başladı. Üstelik bu rozet, Twitter Blue aboneliği kapsamında gösteriliyordu. İşin garip yanı... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T10:52+0300

2022-12-17T10:52+0300

2022-12-17T10:52+0300

türkiye

twitter

türkiye

mavi

mavi tik

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Türkiye’den bazı rastgele kullanıcılar, kendilerinden habersiz bir şekilde Twitter mavi tikine kavuştu.Cumhuriyet'in haberine göre bu mavi tikin verilme nedeni, kişilerin ünlü isimler olmasından ya da fazla takipçiye sahip olmalarından bile kaynaklanmıyordu. Mavi tik, profillere Twitter Blue aboneliği kapsamında eklenmişti. İşin garip yanı, bu kişiler Twitter’dan isteseler bile Blue abonesi olamıyorlardı. Çünkü Twitter Blue, henüz ülkemizde hizmete girmedi.Twitter’daki rastgele kişilere Blue aboneliği kapsamında verilen mavi tik, Blue hizmetinin çok yakında Türkiye’de de hizmete sunulacağının bir haberi olabilir. Fakat bunun farklı açıklaması da bulunabilir.Twitter, Elon Musk’ın eline geçtiği günden bu yana pek çok özelliği doğrudan kullanıcılara açık sürümde denemeye başlamıştı. Yaşanan bu olay da yapılan testlerden birinin yanlış yansıması olabilir.

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twitter , türkiye, mavi, mavi tik