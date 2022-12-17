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https://sputniknews.com.tr/20221217/trumpin-piyasaya-surdugu-dijital-ticari-kartlar-24-saatte-tukendi--1064686381.html
Trump'ın piyasaya sürdüğü dijital ticari kartlar 12 saatte tükendi
Trump'ın piyasaya sürdüğü dijital ticari kartlar 12 saatte tükendi
Eski ABD Başkanı Trump’ın 'önemli açıklama' diye duyurduğu dijital ticari kartlar, piyasaya çıkmasının ardından 12 saat içinde tükendi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T00:01+0300
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dünya
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaya sürdüğü dijital ticari kartların satıldığı collecttrumpcards.com sitesinde, Nitelikli Fikri Tapu (NFT) şeklinde yapılan kartların tükendiği ve satışların durdurulduğu belirtildi.NFT marketteki satışları takip eden OpenSea Data, tanesi 99 dolara satılan yaklaşık 45 bin Trump dijital ticari kartının cuma sabahı itibarıyla sitede en çok konuşulan ürün olduğu bilgisini paylaştı.'Önemli açıklama yapacağım' diye duyurmuştuTrump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 'büyük bir duyuru' yapacağını belirtmiş, “Amerika’nın süper bir kahramana ihtiyacı var” ifadesini kullanmıştı.Trump'ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.Ancak Trump dün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'önemli duyuru' dediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıklamıştı.Dövüş ringi, astronot, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları için Trump, “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor” ifadesini kullanmıştı.Trump'ın paylaşımına sosyal medyadan 'çocukça' olduğu yönünde alaycı tepkiler gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221216/trumpin-onemli-duyuru-yapacagim-dedigi-aciklama-dijital-ticari-kart-cikti-1064650933.html
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donald trump, abd, kart, nft
donald trump, abd, kart, nft

Trump'ın piyasaya sürdüğü dijital ticari kartlar 12 saatte tükendi

00:01 17.12.2022 (güncellendi: 00:07 17.12.2022)
© AP Photo / John LocherDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / John Locher
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Eski ABD Başkanı Trump’ın 'önemli açıklama' diye duyurduğu dijital ticari kartlar, piyasaya çıkmasının ardından 12 saat içinde tükendi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaya sürdüğü dijital ticari kartların satıldığı collecttrumpcards.com sitesinde, Nitelikli Fikri Tapu (NFT) şeklinde yapılan kartların tükendiği ve satışların durdurulduğu belirtildi.
NFT marketteki satışları takip eden OpenSea Data, tanesi 99 dolara satılan yaklaşık 45 bin Trump dijital ticari kartının cuma sabahı itibarıyla sitede en çok konuşulan ürün olduğu bilgisini paylaştı.

'Önemli açıklama yapacağım' diye duyurmuştu

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda 'büyük bir duyuru' yapacağını belirtmiş, “Amerika’nın süper bir kahramana ihtiyacı var” ifadesini kullanmıştı.
Trump'ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.
Ancak Trump dün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'önemli duyuru' dediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıklamıştı.
Dövüş ringi, astronot, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları için Trump, “Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor” ifadesini kullanmıştı.
Trump'ın paylaşımına sosyal medyadan 'çocukça' olduğu yönünde alaycı tepkiler gelmişti.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump Commerce, Georgia mitinginde - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
DÜNYA
Trump'ın 'önemli duyuru yapacağım' dediği açıklama 'dijital ticari kart' çıktı
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