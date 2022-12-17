https://sputniknews.com.tr/20221217/tayvan-krizinin-perde-arkasi-cin-ne-istiyor-abd-ne-yapmaya-calisiyor-1064827821.html

Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?

Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, Çin ile ABD arasındaki uzun süreli rekabetin kritik başlıklarından biri. ABD, Çin'i 'Asya'daki üssü' olarak kullanmaya... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T14:00+0300

2022-12-17T14:00+0300

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gerçeğin yörüngesi

radyo

çin

tayvan

abd

kriz

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Gerçeğin Yörüngesi - Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor? Gerçeğin Yörüngesi - Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?

Çin ile Tayvan arasındaki tartışmalı konular, aynı zamanda Çin-ABD rekabetinin bir parçası ve krizin bir asıra yakın bir geçmişi bulunuyor. Çin Tayvan'a nasıl bakıyor? ABD, Tayvan'a verdiği askeri-politik destekle neyi amaçlıyor? Krizin arka planında neler var? Bundan sonra ne olabilir?Bütün bu sorular ve daha fazlası, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.

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2022

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radyo, çin, tayvan, abd, kriz, аудио