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GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
ABD ve Batı medyasında yer verilmeyen gerçeklerin anlatıldığı ve doğru bilinen yanlışların ele alındığı Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi, her Cumartesi günü dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/tayvan-krizinin-perde-arkasi-cin-ne-istiyor-abd-ne-yapmaya-calisiyor-1064827821.html
Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, Çin ile ABD arasındaki uzun süreli rekabetin kritik başlıklarından biri. ABD, Çin'i 'Asya'daki üssü' olarak kullanmaya... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T14:00+0300
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gerçeğin yörüngesi
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çin
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Gerçeğin Yörüngesi - Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
Gerçeğin Yörüngesi - Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
Çin ile Tayvan arasındaki tartışmalı konular, aynı zamanda Çin-ABD rekabetinin bir parçası ve krizin bir asıra yakın bir geçmişi bulunuyor. Çin Tayvan'a nasıl bakıyor? ABD, Tayvan'a verdiği askeri-politik destekle neyi amaçlıyor? Krizin arka planında neler var? Bundan sonra ne olabilir?Bütün bu sorular ve daha fazlası, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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Erkin Öncan
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radyo, çin, tayvan, abd, kriz, аудио
radyo, çin, tayvan, abd, kriz, аудио

Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?

14:00 17.12.2022 (güncellendi: 13:06 21.12.2022)
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Gerçeğin Yörüngesi - Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, Çin ile ABD arasındaki uzun süreli rekabetin kritik başlıklarından biri. ABD, Çin'i 'Asya'daki üssü' olarak kullanmaya çalışırken, Çin ise bölgedeki egemenlik hakları konusunda kararlı.
Çin ile Tayvan arasındaki tartışmalı konular, aynı zamanda Çin-ABD rekabetinin bir parçası ve krizin bir asıra yakın bir geçmişi bulunuyor.
Çin Tayvan'a nasıl bakıyor? ABD, Tayvan'a verdiği askeri-politik destekle neyi amaçlıyor? Krizin arka planında neler var? Bundan sonra ne olabilir?
Bütün bu sorular ve daha fazlası, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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