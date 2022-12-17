https://sputniknews.com.tr/20221217/tayvan-krizinin-perde-arkasi-cin-ne-istiyor-abd-ne-yapmaya-calisiyor-1064827821.html
Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, Çin ile ABD arasındaki uzun süreli rekabetin kritik başlıklarından biri. ABD, Çin'i 'Asya'daki üssü' olarak kullanmaya... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T14:00+0300
2022-12-17T14:00+0300
2022-12-21T13:06+0300
gerçeğin yörüngesi
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Gerçeğin Yörüngesi - Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
Gerçeğin Yörüngesi - Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
Çin ile Tayvan arasındaki tartışmalı konular, aynı zamanda Çin-ABD rekabetinin bir parçası ve krizin bir asıra yakın bir geçmişi bulunuyor. Çin Tayvan'a nasıl bakıyor? ABD, Tayvan'a verdiği askeri-politik destekle neyi amaçlıyor? Krizin arka planında neler var? Bundan sonra ne olabilir?Bütün bu sorular ve daha fazlası, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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radyo, çin, tayvan, abd, kriz, аудио
radyo, çin, tayvan, abd, kriz, аудио
Tayvan krizinin perde arkası: Çin ne istiyor, ABD ne yapmaya çalışıyor?
14:00 17.12.2022 (güncellendi: 13:06 21.12.2022) Abone ol
Çin ile Tayvan arasındaki gerilim, Çin ile ABD arasındaki uzun süreli rekabetin kritik başlıklarından biri. ABD, Çin'i 'Asya'daki üssü' olarak kullanmaya çalışırken, Çin ise bölgedeki egemenlik hakları konusunda kararlı.
Çin ile Tayvan arasındaki tartışmalı konular, aynı zamanda Çin-ABD rekabetinin bir parçası ve krizin bir asıra yakın bir geçmişi bulunuyor.
Çin Tayvan'a nasıl bakıyor? ABD, Tayvan'a verdiği askeri-politik destekle neyi amaçlıyor? Krizin arka planında neler var? Bundan sonra ne olabilir?
Bütün bu sorular ve daha fazlası, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.