https://sputniknews.com.tr/20221217/sgk-ilac-raporu-surelerinin-uzatildigini-duyurdu-1064687258.html

SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu

SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Daha önce 31 Aralık 2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

ilaç

rapor

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221214/ilac-fiyatlarini-belirleyen-euro-degeri-aralik-ayinda-yuzde-3677-oraninda-arttirildi-1064555227.html

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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç, rapor