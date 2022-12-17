https://sputniknews.com.tr/20221217/sgk-ilac-raporu-surelerinin-uzatildigini-duyurdu-1064687258.html
SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Daha önce 31 Aralık 2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T00:17+0300
2022-12-17T00:17+0300
2022-12-17T00:17+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
ilaç
rapor
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221214/ilac-fiyatlarini-belirleyen-euro-degeri-aralik-ayinda-yuzde-3677-oraninda-arttirildi-1064555227.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç, rapor
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), ilaç, rapor
SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
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Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Daha önce 31 Aralık 2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri, 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından daha önce 31 Aralık'a kadar uzatılmış tüm ilaçların rapor sürelerinin, 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.
SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurumumuz tarafından daha önce 31.12.2022 tarihine kadar süreleri uzatılmış tüm ilaçların rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaçları, SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında sözleşmeli eczanelerden temin edebilirsiniz."