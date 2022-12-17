https://sputniknews.com.tr/20221217/sarkici-zeynep-bastikin-omurgasi-kirildi-1064697043.html

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurgası kırıldı

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın omurga kemikleri kırıldı. İki gün önce merdivenlerden düştüğünü belirten Bastık, bir süre sahnelere ara verecek. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

zeynep bastık

omurga

kırık

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Bastık, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:"Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı sancılar çekiyorum ama iyi olacağım. Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm... Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza, solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum."

türkiye

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zeynep bastık, omurga, kırık