https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-ukraynanin-ordu-merkezlerine-enerji-saglayan-tesislere-buyuk-bir-bombardiman-duzenledik-1064704521.html

Rusya: Ukrayna’nın ordu merkezlerine enerji sağlayan tesislere büyük bir bombardıman düzenledik

Rusya: Ukrayna’nın ordu merkezlerine enerji sağlayan tesislere büyük bir bombardıman düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın askeri idare sistemleri, savunma sanayi tesisleri ve onlara enerji sağlayan tesislere çok büyük bir... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T17:50+0300

2022-12-17T17:50+0300

2022-12-17T17:54+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun dün Ukrayna’nın askeri idare merkezleri, savunma sanayi tesisleri ve onlara enerji sağlayan tesislere çok büyük bir bombardıman düzenlendiği kaydetti.Konaşenkov, bombardımanların hangi yerleşim yerlerine düzenlediğine ilişkin bilgi vermedi ancak belirlenen hedeflerin havadan ve denizden vurulduklarını ve her birinin imha edildiğini söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, düzenlenen bombardımanlar ile Ukrayna’ya gönderilen yabancı silahlar ve mühimmatın belirlenen yerlere ulaştırılmasını, rezerv güçlerin ilerlemesini ve ukrayna savunma fabrikalarının silah yapım ve onarım çalışmalarını durdurduklarını belirtti.Konaşenkov ayrıca, Rus ordusunun saldırıları karşısında devreye giren Ukrayna hava savunma sistemlerinin kötü çalıştıkları için bazı durumlarda rus roketleri yerine sivil altyapıyı vurduklarını da kaydetti.Ukrayna’da dün başkent Kiev, Harkov, Poltava, Jitomir ve Nikolayevsk yerleşim yerlerinde hava saldırısı sirenleri çalmış ve ısınma ile elektrik sistemlerinde kesintiler yaşanmıştı. Yerel yöneticiler halkı sığınaklara inmeye ve ısıyı evin içinde tutmak için pencerelerini kapalı tutmaya çağırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221217/putin-ust-duzey-askeri-yetkililerle-ukrayna-operasyonu-stratejilerini-gorustu-1064695343.html

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