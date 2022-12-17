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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-ukraynanin-ordu-merkezlerine-enerji-saglayan-tesislere-buyuk-bir-bombardiman-duzenledik-1064704521.html
Rusya: Ukrayna’nın ordu merkezlerine enerji sağlayan tesislere büyük bir bombardıman düzenledik
Rusya: Ukrayna’nın ordu merkezlerine enerji sağlayan tesislere büyük bir bombardıman düzenledik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın askeri idare sistemleri, savunma sanayi tesisleri ve onlara enerji sağlayan tesislere çok büyük bir... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T17:50+0300
2022-12-17T17:54+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun dün Ukrayna’nın askeri idare merkezleri, savunma sanayi tesisleri ve onlara enerji sağlayan tesislere çok büyük bir bombardıman düzenlendiği kaydetti.Konaşenkov, bombardımanların hangi yerleşim yerlerine düzenlediğine ilişkin bilgi vermedi ancak belirlenen hedeflerin havadan ve denizden vurulduklarını ve her birinin imha edildiğini söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, düzenlenen bombardımanlar ile Ukrayna’ya gönderilen yabancı silahlar ve mühimmatın belirlenen yerlere ulaştırılmasını, rezerv güçlerin ilerlemesini ve ukrayna savunma fabrikalarının silah yapım ve onarım çalışmalarını durdurduklarını belirtti.Konaşenkov ayrıca, Rus ordusunun saldırıları karşısında devreye giren Ukrayna hava savunma sistemlerinin kötü çalıştıkları için bazı durumlarda rus roketleri yerine sivil altyapıyı vurduklarını da kaydetti.Ukrayna’da dün başkent Kiev, Harkov, Poltava, Jitomir ve Nikolayevsk yerleşim yerlerinde hava saldırısı sirenleri çalmış ve ısınma ile elektrik sistemlerinde kesintiler yaşanmıştı. Yerel yöneticiler halkı sığınaklara inmeye ve ısıyı evin içinde tutmak için pencerelerini kapalı tutmaya çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221217/putin-ust-duzey-askeri-yetkililerle-ukrayna-operasyonu-stratejilerini-gorustu-1064695343.html
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rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya: Ukrayna’nın ordu merkezlerine enerji sağlayan tesislere büyük bir bombardıman düzenledik

17:50 17.12.2022 (güncellendi: 17:54 17.12.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinUkrayna krizi - Rusya - operasyon
Ukrayna krizi - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın askeri idare sistemleri, savunma sanayi tesisleri ve onlara enerji sağlayan tesislere çok büyük bir bombardıman düzenlediklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun dün Ukrayna’nın askeri idare merkezleri, savunma sanayi tesisleri ve onlara enerji sağlayan tesislere çok büyük bir bombardıman düzenlendiği kaydetti.
Konaşenkov, bombardımanların hangi yerleşim yerlerine düzenlediğine ilişkin bilgi vermedi ancak belirlenen hedeflerin havadan ve denizden vurulduklarını ve her birinin imha edildiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, düzenlenen bombardımanlar ile Ukrayna’ya gönderilen yabancı silahlar ve mühimmatın belirlenen yerlere ulaştırılmasını, rezerv güçlerin ilerlemesini ve ukrayna savunma fabrikalarının silah yapım ve onarım çalışmalarını durdurduklarını belirtti.
Konaşenkov ayrıca, Rus ordusunun saldırıları karşısında devreye giren Ukrayna hava savunma sistemlerinin kötü çalıştıkları için bazı durumlarda rus roketleri yerine sivil altyapıyı vurduklarını da kaydetti.
Ukrayna’da dün başkent Kiev, Harkov, Poltava, Jitomir ve Nikolayevsk yerleşim yerlerinde hava saldırısı sirenleri çalmış ve ısınma ile elektrik sistemlerinde kesintiler yaşanmıştı. Yerel yöneticiler halkı sığınaklara inmeye ve ısıyı evin içinde tutmak için pencerelerini kapalı tutmaya çağırmıştı.
Президент РФ В. Путин посетил объединённый штаб родов войск, задействованных в СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
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