https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-savunma-bakanligi-askerlik-hizmet-suresinin-uzatilmasi-soz-konusu-degil-1064703636.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Askerlik hizmet süresinin uzatılması söz konusu değil
Rusya Savunma Bakanlığı: Askerlik hizmet süresinin uzatılması söz konusu değil
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, zorunlu askerlik hizmeti şartlarını değiştirme planlarının olmadığı belirtildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T17:06+0300
2022-12-17T17:06+0300
2022-12-17T17:06+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, askerlik hizmet süresinin uzatılması söz konusu olmadığını belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şu anda, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu mevzuatında zorunlu askerlik hizmeti şartlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir değişiklik önermemektedir” denilerek, askere alınanların hizmet süresini 12 ay olarak belirleyen Federal Yasanın 38. Maddesine atıfta bulunuldu.Moskova Bölgesi Askeri Komiseri Aleksey Astahov da askerlik hizmet süresiyle ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik planlanmadığını ifade etti.Daha önce Dmitrov, Taldom ve Dubna Bölgeleri Askeri Komiseri Mihail Fotin, askere alınanların hizmet süresinin 2023 baharından itibaren bir buçuk yıla, 2024 sonbaharından itibaren ise iki yıla çıkacağını söylemişti.Dmitrov TV’ye konuşan Fotin, yönetimin askere alma bürolarına askerlik hizmeti süresinin 2023 baharından itibaren uzatılacağı bilgisini ilettiğini, ilgili kararın ‘kuzey komşuların’ NATO’ya girmesiyle bağlantılı olduğunu ifade etmişti. Açıklamanın basında yankı bulmasının ardından, program Dmitrov TV YouTube kanalından kaldırılmıştı.Askerlik hizmeti süresinin uzatılması konusu 20 Ekim'de Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov tarafından gündeme getirilmişti. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir konunun Kremlin'in gündeminde olmadığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221217/putin-ust-duzey-askeri-yetkililerle-ukrayna-operasyonu-stratejilerini-gorustu-1064695343.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Askerlik hizmet süresinin uzatılması söz konusu değil
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, zorunlu askerlik hizmeti şartlarını değiştirme planlarının olmadığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, askerlik hizmet süresinin uzatılması söz konusu olmadığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şu anda, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu mevzuatında zorunlu askerlik hizmeti şartlarının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir değişiklik önermemektedir” denilerek, askere alınanların hizmet süresini 12 ay olarak belirleyen Federal Yasanın 38. Maddesine atıfta bulunuldu.
Moskova Bölgesi Askeri Komiseri Aleksey Astahov da askerlik hizmet süresiyle ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik planlanmadığını ifade etti.
Daha önce Dmitrov, Taldom ve Dubna Bölgeleri Askeri Komiseri Mihail Fotin, askere alınanların hizmet süresinin 2023 baharından itibaren bir buçuk yıla, 2024 sonbaharından itibaren ise iki yıla çıkacağını söylemişti.
Dmitrov TV’ye konuşan Fotin, yönetimin askere alma bürolarına askerlik hizmeti süresinin 2023 baharından itibaren uzatılacağı bilgisini ilettiğini, ilgili kararın ‘kuzey komşuların’ NATO’ya girmesiyle bağlantılı olduğunu ifade etmişti. Açıklamanın basında yankı bulmasının ardından, program Dmitrov TV YouTube kanalından kaldırılmıştı.
Askerlik hizmeti süresinin uzatılması konusu 20 Ekim'de Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov tarafından gündeme getirilmişti. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir konunun Kremlin'in gündeminde olmadığını söylemişti.