Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-moldovada-rusca-yayin-yapan-kanallarin-lisansinin-iptal-edilmesi-siyasi-sansur-eylemi-1064707832.html
Rusya: Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesi siyasi sansür eylemi
Rusya: Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesi siyasi sansür eylemi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesini siyasi sansür eylemi olarak nitelendirdi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T20:10+0300
2022-12-17T20:11+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
moldova
mariya zaharova
moskova
kişinev
rusça
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985730_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_cc4977fac202516564ec30c2bf4077c7.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kişinev'in Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisanslarını iptal etme kararını siyasi bir sansür eylemi olarak gördüğünü ve ilgili uluslararası kuruluşlardan gerekli değerlendirmeyi yapmalarını talep ettiğini söyledi.Zaharova, “Bu yasağı benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi, medyanın çoğulculuğu ilkesine bir saldırı ve Moldova’nın siyasi liderliğinin sürekli olarak bağlılığını beyan ettiği bilgiye erişim özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz” dedi.Moskova’nın kararı ‘ulusal azınlıkların haklarının ihlali’ olarak değerlendirdiğini belirten Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşların, yaşananlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapmalarını ve bu kabul edilemez durumu düzeltmek için tüm uygun önlemleri almalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.
moldova
moskova
kişinev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985730_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_ac902194c4eb96562ec5bb7b38db36f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, moldova, mariya zaharova, moskova, kişinev, rusça
rusya dışişleri bakanlığı, moldova, mariya zaharova, moskova, kişinev, rusça

Rusya: Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesi siyasi sansür eylemi

20:10 17.12.2022 (güncellendi: 20:11 17.12.2022)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesini siyasi sansür eylemi olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kişinev'in Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisanslarını iptal etme kararını siyasi bir sansür eylemi olarak gördüğünü ve ilgili uluslararası kuruluşlardan gerekli değerlendirmeyi yapmalarını talep ettiğini söyledi.
Zaharova, “Bu yasağı benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi, medyanın çoğulculuğu ilkesine bir saldırı ve Moldova’nın siyasi liderliğinin sürekli olarak bağlılığını beyan ettiği bilgiye erişim özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Moskova’nın kararı ‘ulusal azınlıkların haklarının ihlali’ olarak değerlendirdiğini belirten Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşların, yaşananlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapmalarını ve bu kabul edilemez durumu düzeltmek için tüm uygun önlemleri almalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала