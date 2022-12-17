https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-moldovada-rusca-yayin-yapan-kanallarin-lisansinin-iptal-edilmesi-siyasi-sansur-eylemi-1064707832.html
Rusya: Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesi siyasi sansür eylemi
Rusya: Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesi siyasi sansür eylemi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesini siyasi sansür eylemi olarak nitelendirdi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T20:10+0300
2022-12-17T20:10+0300
2022-12-17T20:11+0300
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moldova
mariya zaharova
moskova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kişinev'in Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisanslarını iptal etme kararını siyasi bir sansür eylemi olarak gördüğünü ve ilgili uluslararası kuruluşlardan gerekli değerlendirmeyi yapmalarını talep ettiğini söyledi.Zaharova, “Bu yasağı benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi, medyanın çoğulculuğu ilkesine bir saldırı ve Moldova’nın siyasi liderliğinin sürekli olarak bağlılığını beyan ettiği bilgiye erişim özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz” dedi.Moskova’nın kararı ‘ulusal azınlıkların haklarının ihlali’ olarak değerlendirdiğini belirten Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşların, yaşananlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapmalarını ve bu kabul edilemez durumu düzeltmek için tüm uygun önlemleri almalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.
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rusya dışişleri bakanlığı, moldova, mariya zaharova, moskova, kişinev, rusça
rusya dışişleri bakanlığı, moldova, mariya zaharova, moskova, kişinev, rusça
Rusya: Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesi siyasi sansür eylemi
20:10 17.12.2022 (güncellendi: 20:11 17.12.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesini siyasi sansür eylemi olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kişinev'in Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisanslarını iptal etme kararını siyasi bir sansür eylemi olarak gördüğünü ve ilgili uluslararası kuruluşlardan gerekli değerlendirmeyi yapmalarını talep ettiğini söyledi.
Zaharova, “Bu yasağı benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi, medyanın çoğulculuğu ilkesine bir saldırı ve Moldova’nın siyasi liderliğinin sürekli olarak bağlılığını beyan ettiği bilgiye erişim özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Moskova’nın kararı ‘ulusal azınlıkların haklarının ihlali’ olarak değerlendirdiğini belirten Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşların, yaşananlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapmalarını ve bu kabul edilemez durumu düzeltmek için tüm uygun önlemleri almalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.