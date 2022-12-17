https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-moldovada-rusca-yayin-yapan-kanallarin-lisansinin-iptal-edilmesi-siyasi-sansur-eylemi-1064707832.html

Rusya: Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesi siyasi sansür eylemi

Rusya: Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesi siyasi sansür eylemi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisansının iptal edilmesini siyasi sansür eylemi olarak nitelendirdi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T20:10+0300

2022-12-17T20:10+0300

2022-12-17T20:11+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

moldova

mariya zaharova

moskova

kişinev

rusça

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985730_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_cc4977fac202516564ec30c2bf4077c7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Moskova'nın Kişinev'in Moldova'da Rusça yayın yapan kanalların lisanslarını iptal etme kararını siyasi bir sansür eylemi olarak gördüğünü ve ilgili uluslararası kuruluşlardan gerekli değerlendirmeyi yapmalarını talep ettiğini söyledi.Zaharova, “Bu yasağı benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi, medyanın çoğulculuğu ilkesine bir saldırı ve Moldova’nın siyasi liderliğinin sürekli olarak bağlılığını beyan ettiği bilgiye erişim özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz” dedi.Moskova’nın kararı ‘ulusal azınlıkların haklarının ihlali’ olarak değerlendirdiğini belirten Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşların, yaşananlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapmalarını ve bu kabul edilemez durumu düzeltmek için tüm uygun önlemleri almalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.16 Aralık’ta Moldova makamları, ülkedeki ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili haberleri çarpıtarak verdiklerini iddia ettikleri muhalif ve Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV kanallarının lisansını iptal etmişti.

moldova

moskova

kişinev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, moldova, mariya zaharova, moskova, kişinev, rusça