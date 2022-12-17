Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-disisleri-turkiyede-olusturulacak-gaz-merkezi-pek-cok-ulkeyi-kendisine-cekecektir-1064696434.html
Rusya Dışişleri: Türkiye’de oluşturulacak gaz merkezi pek çok ülkeyi kendisine çekecektir
Rusya Dışişleri: Türkiye’de oluşturulacak gaz merkezi pek çok ülkeyi kendisine çekecektir
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın avrupa birimi yetkilisi Yuri Filipson, Rus gazının dağıtımı ve fiyatının belirlenmesi için oluşturulması planlanan merkezin pek... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T13:13+0300
2022-12-17T13:13+0300
ekonomi
rusya
türkiye
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063449268_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4654956c5b8dcf2bb0e382d07056feff.jpg
Rus Dışişleri yetkilisi Filipson, “Rusya liderliği, uluslararası doğalgaz pazarlarındaki dengesiz durumun nedenlerini, bu dengesizliğin en başta bir dizi Batı ülkesinin dar görüşlü enerji politikalarından kaynaklandığını defalarca anlattı” dedi.“Pazarda istikrarı bozan bir başka faktör de Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının gaz iletim altyapısında yer alan kritik önemdeki tesislere terör saldırıları düzenlenmesi oldu” diye ekleyen Filipson, “Durum böyleyken, Rusya ile Türkiye’nin girişiminin, Ankara ile bu alandaki işbirliğimize dair başarılı bir deneyimimiz olması nedeniyle pek çok ülke için çekici olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın kendi gazının dağıtılması ve Avrupalı alıcılar için fiyatının belirlenmesi için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi oluşturmasını gündeme getirmesi, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı düzenlenmesini izliyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063449268_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_cbda170f6935c73268181987253a22ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, doğalgaz
rusya, türkiye, doğalgaz

Rusya Dışişleri: Türkiye’de oluşturulacak gaz merkezi pek çok ülkeyi kendisine çekecektir

13:13 17.12.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AFP 2022 / JULIEN DE ROSA
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın avrupa birimi yetkilisi Yuri Filipson, Rus gazının dağıtımı ve fiyatının belirlenmesi için oluşturulması planlanan merkezin pek çok ülkeyi kendisine çekeceğini, zira Rusya ile Türkiye’nin bu alanda başarılı bir işbirliği deneyimi olduğunu belirtti.
Rus Dışişleri yetkilisi Filipson, “Rusya liderliği, uluslararası doğalgaz pazarlarındaki dengesiz durumun nedenlerini, bu dengesizliğin en başta bir dizi Batı ülkesinin dar görüşlü enerji politikalarından kaynaklandığını defalarca anlattı” dedi.
Pazarda istikrarı bozan bir başka faktör de Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının gaz iletim altyapısında yer alan kritik önemdeki tesislere terör saldırıları düzenlenmesi oldu” diye ekleyen Filipson, “Durum böyleyken, Rusya ile Türkiye’nin girişiminin, Ankara ile bu alandaki işbirliğimize dair başarılı bir deneyimimiz olması nedeniyle pek çok ülke için çekici olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın kendi gazının dağıtılması ve Avrupalı alıcılar için fiyatının belirlenmesi için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi oluşturmasını gündeme getirmesi, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı düzenlenmesini izliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала