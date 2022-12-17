https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-disisleri-turkiyede-olusturulacak-gaz-merkezi-pek-cok-ulkeyi-kendisine-cekecektir-1064696434.html
Rusya Dışişleri: Türkiye’de oluşturulacak gaz merkezi pek çok ülkeyi kendisine çekecektir
Rusya Dışişleri: Türkiye’de oluşturulacak gaz merkezi pek çok ülkeyi kendisine çekecektir
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın avrupa birimi yetkilisi Yuri Filipson, Rus gazının dağıtımı ve fiyatının belirlenmesi için oluşturulması planlanan merkezin pek... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T13:13+0300
2022-12-17T13:13+0300
2022-12-17T13:13+0300
ekonomi
rusya
türkiye
doğalgaz
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Rus Dışişleri yetkilisi Filipson, “Rusya liderliği, uluslararası doğalgaz pazarlarındaki dengesiz durumun nedenlerini, bu dengesizliğin en başta bir dizi Batı ülkesinin dar görüşlü enerji politikalarından kaynaklandığını defalarca anlattı” dedi.“Pazarda istikrarı bozan bir başka faktör de Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının gaz iletim altyapısında yer alan kritik önemdeki tesislere terör saldırıları düzenlenmesi oldu” diye ekleyen Filipson, “Durum böyleyken, Rusya ile Türkiye’nin girişiminin, Ankara ile bu alandaki işbirliğimize dair başarılı bir deneyimimiz olması nedeniyle pek çok ülke için çekici olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın kendi gazının dağıtılması ve Avrupalı alıcılar için fiyatının belirlenmesi için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi oluşturmasını gündeme getirmesi, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı düzenlenmesini izliyor.
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Rusya Dışişleri: Türkiye’de oluşturulacak gaz merkezi pek çok ülkeyi kendisine çekecektir
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın avrupa birimi yetkilisi Yuri Filipson, Rus gazının dağıtımı ve fiyatının belirlenmesi için oluşturulması planlanan merkezin pek çok ülkeyi kendisine çekeceğini, zira Rusya ile Türkiye’nin bu alanda başarılı bir işbirliği deneyimi olduğunu belirtti.
Rus Dışişleri yetkilisi Filipson, “Rusya liderliği, uluslararası doğalgaz pazarlarındaki dengesiz durumun nedenlerini, bu dengesizliğin en başta bir dizi Batı ülkesinin dar görüşlü enerji politikalarından kaynaklandığını defalarca anlattı” dedi.
“Pazarda istikrarı bozan bir başka faktör de Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının gaz iletim altyapısında yer alan kritik önemdeki tesislere terör saldırıları düzenlenmesi oldu” diye ekleyen Filipson, “Durum böyleyken, Rusya ile Türkiye’nin girişiminin, Ankara ile bu alandaki işbirliğimize dair başarılı bir deneyimimiz olması nedeniyle pek çok ülke için çekici olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın kendi gazının dağıtılması ve Avrupalı alıcılar için fiyatının belirlenmesi için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi oluşturmasını gündeme getirmesi, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı düzenlenmesini izliyor.