https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-disisleri-turkiyede-olusturulacak-gaz-merkezi-pek-cok-ulkeyi-kendisine-cekecektir-1064696434.html

Rusya Dışişleri: Türkiye’de oluşturulacak gaz merkezi pek çok ülkeyi kendisine çekecektir

Rusya Dışişleri: Türkiye’de oluşturulacak gaz merkezi pek çok ülkeyi kendisine çekecektir

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın avrupa birimi yetkilisi Yuri Filipson, Rus gazının dağıtımı ve fiyatının belirlenmesi için oluşturulması planlanan merkezin pek... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T13:13+0300

2022-12-17T13:13+0300

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ekonomi

rusya

türkiye

doğalgaz

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Rus Dışişleri yetkilisi Filipson, “Rusya liderliği, uluslararası doğalgaz pazarlarındaki dengesiz durumun nedenlerini, bu dengesizliğin en başta bir dizi Batı ülkesinin dar görüşlü enerji politikalarından kaynaklandığını defalarca anlattı” dedi.“Pazarda istikrarı bozan bir başka faktör de Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının gaz iletim altyapısında yer alan kritik önemdeki tesislere terör saldırıları düzenlenmesi oldu” diye ekleyen Filipson, “Durum böyleyken, Rusya ile Türkiye’nin girişiminin, Ankara ile bu alandaki işbirliğimize dair başarılı bir deneyimimiz olması nedeniyle pek çok ülke için çekici olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya’nın kendi gazının dağıtılması ve Avrupalı alıcılar için fiyatının belirlenmesi için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi oluşturmasını gündeme getirmesi, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı düzenlenmesini izliyor.

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