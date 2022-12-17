https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-disisleri-bakanligi-yeni-yaptirimlarin-ab-icin-aci-sonuclari-olacak-1064704879.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketinin AB ülkeleri üzerinde... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T18:19+0300

2022-12-17T18:19+0300

2022-12-17T18:19+0300

ukrayna krizi

ab

avrupa birliği

mariya zaharova

enerji

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Zaharova, Avrupa’nın ‘sanayisizleşme’ tehdidi altında olduğunu ve yaptırımların olumsuz sonuçlarının daha da artacağını vurguladı.AB ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik bağların kopmasının nedeninin ABD olduğunu belirten Zaharova, “Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu” ifadelerini kullandı.16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı.

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ab, avrupa birliği, mariya zaharova, enerji