https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-disisleri-bakanligi-yeni-yaptirimlarin-ab-icin-aci-sonuclari-olacak-1064704879.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketinin AB ülkeleri üzerinde... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T18:19+0300
2022-12-17T18:19+0300
2022-12-17T18:19+0300
ukrayna krizi
ab
avrupa birliği
mariya zaharova
enerji
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Zaharova, Avrupa’nın ‘sanayisizleşme’ tehdidi altında olduğunu ve yaptırımların olumsuz sonuçlarının daha da artacağını vurguladı.AB ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik bağların kopmasının nedeninin ABD olduğunu belirten Zaharova, “Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu” ifadelerini kullandı.16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı.
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ab, avrupa birliği, mariya zaharova, enerji
ab, avrupa birliği, mariya zaharova, enerji
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketinin AB ülkeleri üzerinde sancılı bir etkisi olacağını belirtti.
Zaharova, Avrupa’nın ‘sanayisizleşme’ tehdidi altında olduğunu ve yaptırımların olumsuz sonuçlarının daha da artacağını vurguladı.
AB ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik bağların kopmasının nedeninin ABD olduğunu belirten Zaharova, “Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu” ifadelerini kullandı.
16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı.