Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/rusya-disisleri-bakanligi-yeni-yaptirimlarin-ab-icin-aci-sonuclari-olacak-1064704879.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketinin AB ülkeleri üzerinde... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T18:19+0300
2022-12-17T18:19+0300
ukrayna krizi
ab
avrupa birliği
mariya zaharova
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0d/1059890376_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8874bfce9d517095956351a3fff6d614.jpg
Zaharova, Avrupa’nın ‘sanayisizleşme’ tehdidi altında olduğunu ve yaptırımların olumsuz sonuçlarının daha da artacağını vurguladı.AB ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik bağların kopmasının nedeninin ABD olduğunu belirten Zaharova, “Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu” ifadelerini kullandı.16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı.
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0d/1059890376_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_df09bc6a521016e03b18aa42bd555e75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, avrupa birliği, mariya zaharova, enerji
ab, avrupa birliği, mariya zaharova, enerji

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Yeni yaptırımların AB için acı sonuçları olacak

18:19 17.12.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketinin AB ülkeleri üzerinde sancılı bir etkisi olacağını belirtti.
Zaharova, Avrupa’nın ‘sanayisizleşme’ tehdidi altında olduğunu ve yaptırımların olumsuz sonuçlarının daha da artacağını vurguladı.
AB ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik bağların kopmasının nedeninin ABD olduğunu belirten Zaharova, “Brüksel'in kötü düşünülmüş adımları nedeniyle, AB vatandaşları şimdiden enerji kıtlığı ve benzeri görülmemiş yaptırım enflasyonu ile karşı karşıya ve AB ekonomisi üzerinde gerçek bir sanayisizleşme tehdidi söz konusu” ifadelerini kullandı.
16 Aralık'ta AB, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mal ve teknolojilerin yanı sıra, reklam ve pazar araştırması alanlarında hizmet kapsamını yasaklayan Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini onaylamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала