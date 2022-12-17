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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/putin-ust-duzey-askeri-yetkililerle-ukrayna-operasyonu-stratejilerini-gorustu-1064695343.html
Rusya lideri Putin, üst düzey askeri yetkililerle Ukrayna operasyonu stratejilerini görüştü
Rusya lideri Putin, üst düzey askeri yetkililerle Ukrayna operasyonu stratejilerini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonu yöneten üst düzey ordu yetkilileri ile geniş bir toplantı gerçekleştirdiği... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T11:57+0300
2022-12-17T11:58+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
ukrayna
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Kremlin’den, Rusya lideri Putin’in ülkesinin üst düzey askeri yetkilileri ile dün gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı (Putin) cuma günü gününün tamamını özel askeri operasyonda yer alan askeri birimlerin yönetildiği karargahta geçirdi” dedi.Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüştü ve askeri birimlerin komutanları ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.Söz konusu görüşmelere ilişkin Rus televizyonlarında yayınlanan görüntülerde Putin’in, “Eylemlerimize ilişkin kısa ve orta vadeli tekliflerinizi duymak isterim” dediği duyuluyor.Rusya, şubat ayından beri Ukrayna’da özel askeri operasyon düzenliyor. Rusya Devlet Başkanı geçtiğimiz haftalardaki açıklamalarından birinde operasyonun uzun bir süre daha devam edebileceğini söylemişti.
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vladimir putin, rusya, ukrayna
vladimir putin, rusya, ukrayna

Rusya lideri Putin, üst düzey askeri yetkililerle Ukrayna operasyonu stratejilerini görüştü

11:57 17.12.2022 (güncellendi: 11:58 17.12.2022)
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин посетил объединённый штаб родов войск, задействованных в СВО
Президент РФ В. Путин посетил объединённый штаб родов войск, задействованных в СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonu yöneten üst düzey ordu yetkilileri ile geniş bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Kremlin’den, Rusya lideri Putin’in ülkesinin üst düzey askeri yetkilileri ile dün gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı (Putin) cuma günü gününün tamamını özel askeri operasyonda yer alan askeri birimlerin yönetildiği karargahta geçirdi” dedi.
Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüştü ve askeri birimlerin komutanları ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmelere ilişkin Rus televizyonlarında yayınlanan görüntülerde Putin’in, “Eylemlerimize ilişkin kısa ve orta vadeli tekliflerinizi duymak isterim” dediği duyuluyor.
Rusya, şubat ayından beri Ukrayna’da özel askeri operasyon düzenliyor. Rusya Devlet Başkanı geçtiğimiz haftalardaki açıklamalarından birinde operasyonun uzun bir süre daha devam edebileceğini söylemişti.
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