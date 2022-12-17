https://sputniknews.com.tr/20221217/putin-ust-duzey-askeri-yetkililerle-ukrayna-operasyonu-stratejilerini-gorustu-1064695343.html

Rusya lideri Putin, üst düzey askeri yetkililerle Ukrayna operasyonu stratejilerini görüştü

Rusya lideri Putin, üst düzey askeri yetkililerle Ukrayna operasyonu stratejilerini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonu yöneten üst düzey ordu yetkilileri ile geniş bir toplantı gerçekleştirdiği... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T11:57+0300

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ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

ukrayna

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Kremlin’den, Rusya lideri Putin’in ülkesinin üst düzey askeri yetkilileri ile dün gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı (Putin) cuma günü gününün tamamını özel askeri operasyonda yer alan askeri birimlerin yönetildiği karargahta geçirdi” dedi.Kremlin’in açıklamasına göre Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüştü ve askeri birimlerin komutanları ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.Söz konusu görüşmelere ilişkin Rus televizyonlarında yayınlanan görüntülerde Putin’in, “Eylemlerimize ilişkin kısa ve orta vadeli tekliflerinizi duymak isterim” dediği duyuluyor.Rusya, şubat ayından beri Ukrayna’da özel askeri operasyon düzenliyor. Rusya Devlet Başkanı geçtiğimiz haftalardaki açıklamalarından birinde operasyonun uzun bir süre daha devam edebileceğini söylemişti.

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vladimir putin, rusya, ukrayna