https://sputniknews.com.tr/20221217/peruda-protestolar-nedeniyle-5-bin-turist-mahsur-kaldi-1064693531.html

Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı

Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda 5 bin turistin... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T08:56+0300

2022-12-17T08:56+0300

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Ülkenin birçok noktasında devam eden darbe karşıtı eylemler nedeniyle Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.Göstericilerin hedefi olan havalimanının 12 Aralık'tan bu yana kapalı kalması sebebiyle 5 bin turistin çeşitli otellerdeki bekleyişi sürüyor.Peru'nun en önemli antik turizm kenti Machu Picchu'yu ziyaret eden binlerce turistin de yollarda kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle havalimanına gidemediği belirtiliyor.Öte yandan Machu Picchu belediyesinin yarın dört helikopterle turizm bölgesinden yabancıları tahliye operasyonu yapacağı kaydedildi.Yerel kanal N'ye konuşan İspanyol bir turist, yetkililere seslenerek, "Arjantin'e gidebilmemiz için bizleri bir uçağa bindirmelerini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.Protestocular, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongrenin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

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