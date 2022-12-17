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https://sputniknews.com.tr/20221217/peruda-protestolar-nedeniyle-5-bin-turist-mahsur-kaldi-1064693531.html
Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı
Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı
Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda 5 bin turistin... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
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Ülkenin birçok noktasında devam eden darbe karşıtı eylemler nedeniyle Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.Göstericilerin hedefi olan havalimanının 12 Aralık'tan bu yana kapalı kalması sebebiyle 5 bin turistin çeşitli otellerdeki bekleyişi sürüyor.Peru'nun en önemli antik turizm kenti Machu Picchu'yu ziyaret eden binlerce turistin de yollarda kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle havalimanına gidemediği belirtiliyor.Öte yandan Machu Picchu belediyesinin yarın dört helikopterle turizm bölgesinden yabancıları tahliye operasyonu yapacağı kaydedildi.Yerel kanal N'ye konuşan İspanyol bir turist, yetkililere seslenerek, "Arjantin'e gidebilmemiz için bizleri bir uçağa bindirmelerini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.Protestocular, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongrenin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.
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peru, protesto, protesto gösterisi, turist
peru, protesto, protesto gösterisi, turist

Peru'da protestolar nedeniyle 5 bin turist mahsur kaldı

08:56 17.12.2022
© AP Photo / Martin MejiaPeru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun destekçileri, Arequipa şehrindeki Alfredo Rodriguez Ballon Havaalanı'nı işgal ederek Castillo’nun görevden alınmasını protesto etti.
Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun destekçileri, Arequipa şehrindeki Alfredo Rodriguez Ballon Havaalanı'nı işgal ederek Castillo’nun görevden alınmasını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
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Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda 5 bin turistin ülkede mahsur kaldığı bildirildi.
Ülkenin birçok noktasında devam eden darbe karşıtı eylemler nedeniyle Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.
Göstericilerin hedefi olan havalimanının 12 Aralık'tan bu yana kapalı kalması sebebiyle 5 bin turistin çeşitli otellerdeki bekleyişi sürüyor.
Peru'nun en önemli antik turizm kenti Machu Picchu'yu ziyaret eden binlerce turistin de yollarda kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle havalimanına gidemediği belirtiliyor.
Öte yandan Machu Picchu belediyesinin yarın dört helikopterle turizm bölgesinden yabancıları tahliye operasyonu yapacağı kaydedildi.
Yerel kanal N'ye konuşan İspanyol bir turist, yetkililere seslenerek, "Arjantin'e gidebilmemiz için bizleri bir uçağa bindirmelerini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
Protestocular, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongrenin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.
Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.
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