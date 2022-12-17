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Papa, Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade ediyor
Papa, Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade ediyor
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan Müzesi'nde bulunan Atina'daki Parthenon tapınağına ait 3 arkeolojik kalıntıyı... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T00:59+0300
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yaşam
papa francis
tapınak
yunanistan
tarihi eser
iade
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Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa Francis'in Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı belirtildi.Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221205/papa-2-john-paul-papalik-gorevinden-once-bazi-rahiplerin-cocuk-istismarini-gormezden-gelmis-1064152336.html
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papa francis, tapınak, yunanistan, tarihi eser, iade
papa francis, tapınak, yunanistan, tarihi eser, iade

Papa, Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade ediyor

00:59 17.12.2022 (güncellendi: 01:00 17.12.2022)
© REUTERS / YARA NARDIPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© REUTERS / YARA NARDI
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan Müzesi'nde bulunan Atina'daki Parthenon tapınağına ait 3 arkeolojik kalıntıyı Yunanistan'a geri verme kararı aldı.
Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa Francis'in Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı belirtildi.
Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.
Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi.
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