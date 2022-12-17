https://sputniknews.com.tr/20221217/papa-vatikan-muzesindeki-parthenona-ait-3-kalintiyi-yunanistana-iade-ediyor-1064689117.html

Papa, Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade ediyor

Papa, Vatikan Müzesi'ndeki Parthenon'a ait 3 kalıntıyı Yunanistan'a iade ediyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan Müzesi'nde bulunan Atina'daki Parthenon tapınağına ait 3 arkeolojik kalıntıyı... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T00:59+0300

2022-12-17T00:59+0300

2022-12-17T01:00+0300

yaşam

papa francis

tapınak

yunanistan

tarihi eser

iade

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Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa Francis'in Vatikan Müzesi'nin koleksiyonunda bulunan Parthenon tapınağına ait 3 buluntuyu somut bir samimiyet göstergesi olarak Yunanistan Başpiskoposu Yerenimos'a geri verme kararı aldığı belirtildi.Vatikan Radyosu'nun haberinde de söz konusu 3 buluntunun Parthenon tapınağının dekoratif dış cephesinden parçalar olduğu kaydedildi.Haberde, iade edilecek parçaların 19. yüzyılda bilinmeyen yollarla Roma'ya geldiği ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221205/papa-2-john-paul-papalik-gorevinden-once-bazi-rahiplerin-cocuk-istismarini-gormezden-gelmis-1064152336.html

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papa francis, tapınak, yunanistan, tarihi eser, iade