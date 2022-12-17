https://sputniknews.com.tr/20221217/new-york-fed-baskani-williams-2023te-enflasyon-yuzde-3-35-araligina-gerileyecek-1064694410.html

New York FED Başkanı Williams: 2023'te enflasyon yüzde 3-3.5 aralığına gerileyecek

New York FED Başkanı Williams: 2023'te enflasyon yüzde 3-3.5 aralığına gerileyecek

New York ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı John Williams, önümüzdeki yıl ABD'de enflasyonun yüzde 3-3.5 aralığına gerileyeceğini ifade etti. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T09:55+0300

2022-12-17T09:55+0300

2022-12-17T09:55+0300

john williams

abd merkez bankası (fed)

fed

enflasyon

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Bloomberg International'a verdiği mülakatta Williams, istihdam piyasasında talebin arzı aştığına dair net sinyallerin görülmeye başladığını dile getirdi. Bloomberght'nin haberine göre, önümüzdeki yıl ABD'de enflasyonun yüzde 3-3.5 aralığına gerileyeceğini söyleyen Williams, "Enflasyonu yüzde 2'ye nasıl döndüreceğimize odaklanmalıyız. Bu konuda gerekeni yapmamız gerekiyor. Faizler projeksiyonlardan daha yüksek seviyeye çıkabilir" dedi.Ayrıca Williams, ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini de sözlerine ekledi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, "Enflasyonun düştüğüne emin olana kadar faiz artışı sürecek" demişti.

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john williams, abd merkez bankası (fed), fed, enflasyon