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MSB: NATO'nun Ege'deki eğitimini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına Türk jetleri karşılık verdi
MSB: NATO'nun Ege'deki eğitimini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına Türk jetleri karşılık verdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde gerçekleştirilen NATO'nun NEXUS ACE eğitim görevinin, Yunanistan'a ait uçakların engellemelerine rağmen Türk Hava... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T16:31+0300
2022-12-17T16:34+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
savunma
yunanistan
nato
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."
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milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan, nato
milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan, nato

MSB: NATO'nun Ege'deki eğitimini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına Türk jetleri karşılık verdi

16:31 17.12.2022 (güncellendi: 16:34 17.12.2022)
© MSBMSB
MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© MSB
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde gerçekleştirilen NATO'nun NEXUS ACE eğitim görevinin, Yunanistan'a ait uçakların engellemelerine rağmen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.
Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır."
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