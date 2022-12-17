Moskova'da yoğun kar yağışı etkisini gösterdi: Tarihi kentin her yeri beyaza büründü

© Sputnik / Сергей Пятаков / Multimedya arşivine gidinЛюди отдыхают в музее-усадьбе "Кусково" в Москве.
© Sputnik / Мария Девахина / Multimedya arşivine gidinСнеговик в парке "Зарядье" после снегопада в Москве. За минувшие сутки в Москве выпало четверть от месячной нормы осадков. В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinЛюди на Красной площади во время снегопада в Москве.
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийВид на Софийскую набережную во время снегопада в Москве.
4/15
© Sputnik / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийФонтан "Четыре времени года" на Манежной площади во время снегопада в Москве.
5/15
© Sputnik / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Рамиль СитдиковБелка в кормушке на дереве в заснеженном Нескучном саду в Москве.
6/15
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinПешеходы пересекают проезжую часть на заснеженном Ленинском проспекте в Москве.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinЖенщина с собакой на заснеженном Ленинском проспекте в Москве.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinРебенок на лыжах в заснеженном Нескучном саду в Москве.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinХрам Христа Спасителя во время снегопада в Москве.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinРабочие во время чистки снега на крыше Концертного зала "Зарядье" в Москве.
11/15
Рабочие во время чистки снега на крыше Концертного зала "Зарядье" в Москве.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
12/15
© Sputnik / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Мария Девахина / Multimedya arşivine gidinДевушка у памятника Минину и Пожарскому после снегопада в Москве. За минувшие сутки в Москве выпало четверть от месячной нормы осадков. В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады.
© Sputnik / Илья Наймушин / Multimedya arşivine gidinДевочки возвращаются из школы по берегу Енисея при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Дивногорске Красноярского края.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinРебенок играет в снежном сугробе на Красной площади. За минувшие сутки в Москве выпало четверть от месячной нормы осадков. В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады.