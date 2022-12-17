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Moskova'da yoğun kar yağışı etkisini gösterdi: Tarihi kentin her yeri beyaza büründü
Moskova'da yoğun kar yağışı etkisini gösterdi: Tarihi kentin her yeri beyaza büründü
Rusya'nın başkenti Moskova'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Soğuk hava koşullarına alışkın olan Moskova sakinleri ve kentin kar... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
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moskova, фото, kar, fotoğraf, rusya
moskova, фото, kar, fotoğraf, rusya

Moskova'da yoğun kar yağışı etkisini gösterdi: Tarihi kentin her yeri beyaza büründü

15:40 17.12.2022 (güncellendi: 16:23 17.12.2022)
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Rusya'nın başkenti Moskova'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Soğuk hava koşullarına alışkın olan Moskova sakinleri ve kentin kar altındaki görüntüleri Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Сергей Пятаков / Multimedya arşivine gidinЛюди отдыхают в музее-усадьбе "Кусково" в Москве.
Музей-усадьба Кусково зимой - Sputnik Türkiye
1/15
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Мария Девахина / Multimedya arşivine gidinСнеговик в парке "Зарядье" после снегопада в Москве. За минувшие сутки в Москве выпало четверть от месячной нормы осадков. В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады.
Снег в Москве - Sputnik Türkiye
2/15
© Sputnik / Мария Девахина
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinЛюди на Красной площади во время снегопада в Москве.
Снег в Москве - Sputnik Türkiye
3/15
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийВид на Софийскую набережную во время снегопада в Москве.
Moskova - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийФонтан "Четыре времени года" на Манежной площади во время снегопада в Москве.
Moskova - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Рамиль СитдиковБелка в кормушке на дереве в заснеженном Нескучном саду в Москве.
Sincap - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinПешеходы пересекают проезжую часть на заснеженном Ленинском проспекте в Москве.
Снег в Москве - Sputnik Türkiye
7/15
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinЖенщина с собакой на заснеженном Ленинском проспекте в Москве.
Снег в Москве - Sputnik Türkiye
8/15
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinРебенок на лыжах в заснеженном Нескучном саду в Москве.
Снег в Москве - Sputnik Türkiye
9/15
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinХрам Христа Спасителя во время снегопада в Москве.
Снег в Москве - Sputnik Türkiye
10/15
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Multimedya arşivine gidinРабочие во время чистки снега на крыше Концертного зала "Зарядье" в Москве.
Снег в Москве - Sputnik Türkiye
11/15
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Multimedya arşivine gidin
Рабочие во время чистки снега на крыше Концертного зала "Зарядье" в Москве.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Moskova - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Михаил Воскресенский
© Sputnik / Мария Девахина / Multimedya arşivine gidinДевушка у памятника Минину и Пожарскому после снегопада в Москве. За минувшие сутки в Москве выпало четверть от месячной нормы осадков. В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады.
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinРебенок играет в снежном сугробе на Красной площади. За минувшие сутки в Москве выпало четверть от месячной нормы осадков. В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады.
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