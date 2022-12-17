https://sputniknews.com.tr/20221217/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1064693657.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan hava tahminine göre, Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği, Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T08:56+0300

2022-12-17T08:56+0300

2022-12-17T08:56+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

kuvvetli yağış

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Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.Hava sıcaklığıÖnemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RüzgârGenellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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2022

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış