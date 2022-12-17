https://sputniknews.com.tr/20221217/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-1064693657.html
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan hava tahminine göre, Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği, Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
kuvvetli yağış
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Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.Hava sıcaklığıÖnemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.RüzgârGenellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan hava tahminine göre, Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği, Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgâr
Genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.