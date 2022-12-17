https://sputniknews.com.tr/20221217/mersinde-3-isid-suphelisi-tutuklandi-1064695151.html
Mersin'de 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Mersin'de 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
Mersin'de IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan 3'ü, tutuklandı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T10:52+0300
2022-12-17T10:52+0300
2022-12-17T10:52+0300
türkiye
işid
mersin
terör
terör örgütü
terör örgütü üyeliği
terörle mücadele
terörle mücadele şubesi (tem)
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheliyi tespit etti.14 Aralık sabahı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M.A., E.M. ve Y.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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işid, mersin, terör, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, terörle mücadele, terörle mücadele şubesi (tem)
işid, mersin, terör, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, terörle mücadele, terörle mücadele şubesi (tem)
Mersin'de 3 IŞİD şüphelisi tutuklandı
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Mersin'de IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şahıstan 3'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün sözde lojistik ve mali yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, ayrıca çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı olarak faaliyette bulunan 10 şüpheliyi tespit etti.
14 Aralık sabahı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.M.A., E.M. ve Y.I. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şahıslar ise adli kontrolle serbest bırakıldı.