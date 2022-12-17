https://sputniknews.com.tr/20221217/memleket-partisi-genel-baskani-ince-muhalefet-basarisiz-oldugu-icin-20-yildir-bu-iktidar-var-1064708112.html
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu söyleyerek, "Zaten bu muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T20:32+0300
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muharrem ince
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ödemiş
muhalefet
iktidar
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de iktidarın değişmesi için önce muhalefetin değişmesi gerektiğini söyledi.İnce, İzmir ziyareti kapsamında Ödemiş'te partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, iktidar ve muhalefet partilerini eleştiren İnce, tek başına iktidar olma hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.Ülkenin muhalefet sorunu olduğunu savunan İnce, " Zaten bu muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var. Bu ülkede iktidarı değiştirmek istiyorsak ilk önce muhalefeti değiştirmeliyiz. Buradan başlamalıyız" dedi.İktidara geldiklerinde öncelikle çiftçi ve üreticinin sorunlarını çözeceklerini aktaran İnce, "GSMH'nin yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödeyecek. Mazotu indireceğiz, gübreyi dışardan getirip pahalı vermeyeceğiz kendimiz üreteceğiz, destek olacağız insanlara. Enflasyonu düşürmek istiyorsak Merkez Bankasına talimat vermekle olmaz bu. Çiftçiyi destekleyeceksin, ahırı, tarlayı, serayı destekleyeceksin... Biz bunu yapacağız" diye konuştu.Konuşmasında altılı masayı eleştiren İnce, "Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Çeyrek altın günü, 'sen kısır yap', 'ben haftaya meyve getireyim'... Bunlardan bir şey çıkmaz. Bunlar birbirlerine çelme takıyorlar, her gün birbirlerinin aleyhine açıklama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.Kadınlar ve gençlerin katılımıyla memleketi değiştireceklerini, devlete güveni pekiştireceklerini anlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:İnce açılış programının ardından pazar yerindeki esnafla sohbet etti.
https://sputniknews.com.tr/20220629/memleket-partisi-genel-baskani-ince-genclere-soyluyorum-yurt-disina-gitmek-yok-1058113267.html
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muharrem ince, türkiye, izmir, ödemiş, muhalefet, iktidar
muharrem ince, türkiye, izmir, ödemiş, muhalefet, iktidar
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var
20:32 17.12.2022 (güncellendi: 20:33 17.12.2022) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu söyleyerek, "Zaten bu muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var. Bu ülkede iktidarı değiştirmek istiyorsak ilk önce muhalefeti değiştirmeliyiz. Buradan başlamalıyız" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de iktidarın değişmesi için önce muhalefetin değişmesi gerektiğini söyledi.
İnce, İzmir ziyareti kapsamında Ödemiş'te partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, iktidar ve muhalefet partilerini eleştiren İnce, tek başına iktidar olma hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.
Ülkenin muhalefet sorunu olduğunu savunan İnce, " Zaten bu muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var. Bu ülkede iktidarı değiştirmek istiyorsak ilk önce muhalefeti değiştirmeliyiz. Buradan başlamalıyız" dedi.
İktidara geldiklerinde öncelikle çiftçi ve üreticinin sorunlarını çözeceklerini aktaran İnce, "GSMH'nin yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödeyecek. Mazotu indireceğiz, gübreyi dışardan getirip pahalı vermeyeceğiz kendimiz üreteceğiz, destek olacağız insanlara. Enflasyonu düşürmek istiyorsak Merkez Bankasına talimat vermekle olmaz bu. Çiftçiyi destekleyeceksin, ahırı, tarlayı, serayı destekleyeceksin... Biz bunu yapacağız" diye konuştu.
Konuşmasında altılı masayı eleştiren İnce, "Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Çeyrek altın günü, 'sen kısır yap', 'ben haftaya meyve getireyim'... Bunlardan bir şey çıkmaz. Bunlar birbirlerine çelme takıyorlar, her gün birbirlerinin aleyhine açıklama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kadınlar ve gençlerin katılımıyla memleketi değiştireceklerini, devlete güveni pekiştireceklerini anlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2 yıl içinde pırıl pırıl, aydınlık günler elbet mümkündür. Bunu yapabiliriz. 51 günde Türkiye'yi ayağa kaldırmıştım. Partimin üst düzey yöneticileri arkamda durmamasına rağmen yapmıştım. Önümüzde daha 200 gün var. Türkiye'yi karış karış gezip yeniden ayağa kaldıracağız hep birlikte."
İnce açılış programının ardından pazar yerindeki esnafla sohbet etti.