https://sputniknews.com.tr/20221217/memleket-partisi-genel-baskani-ince-muhalefet-basarisiz-oldugu-icin-20-yildir-bu-iktidar-var-1064708112.html

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu söyleyerek, "Zaten bu muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T20:32+0300

2022-12-17T20:32+0300

2022-12-17T20:33+0300

türkiye

muharrem ince

türkiye

izmir

ödemiş

muhalefet

iktidar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/11/1061300569_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ece040c3b4bf5271efdca8d2f1c8f4e.jpg

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'de iktidarın değişmesi için önce muhalefetin değişmesi gerektiğini söyledi.İnce, İzmir ziyareti kapsamında Ödemiş'te partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, iktidar ve muhalefet partilerini eleştiren İnce, tek başına iktidar olma hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.Ülkenin muhalefet sorunu olduğunu savunan İnce, " Zaten bu muhalefet başarısız olduğu için 20 yıldır bu iktidar var. Bu ülkede iktidarı değiştirmek istiyorsak ilk önce muhalefeti değiştirmeliyiz. Buradan başlamalıyız" dedi.İktidara geldiklerinde öncelikle çiftçi ve üreticinin sorunlarını çözeceklerini aktaran İnce, "GSMH'nin yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödeyecek. Mazotu indireceğiz, gübreyi dışardan getirip pahalı vermeyeceğiz kendimiz üreteceğiz, destek olacağız insanlara. Enflasyonu düşürmek istiyorsak Merkez Bankasına talimat vermekle olmaz bu. Çiftçiyi destekleyeceksin, ahırı, tarlayı, serayı destekleyeceksin... Biz bunu yapacağız" diye konuştu.Konuşmasında altılı masayı eleştiren İnce, "Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Çeyrek altın günü, 'sen kısır yap', 'ben haftaya meyve getireyim'... Bunlardan bir şey çıkmaz. Bunlar birbirlerine çelme takıyorlar, her gün birbirlerinin aleyhine açıklama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.Kadınlar ve gençlerin katılımıyla memleketi değiştireceklerini, devlete güveni pekiştireceklerini anlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:İnce açılış programının ardından pazar yerindeki esnafla sohbet etti.

https://sputniknews.com.tr/20220629/memleket-partisi-genel-baskani-ince-genclere-soyluyorum-yurt-disina-gitmek-yok-1058113267.html

türkiye

izmir

ödemiş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, türkiye, izmir, ödemiş, muhalefet, iktidar