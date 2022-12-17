https://sputniknews.com.tr/20221217/mehmet-metiner-kurtlerin-sorunlari-ve-taleplerini-cumhurbaskanimiza-ilettim-1064697512.html
Mehmet Metiner: Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanımıza ilettim
Mehmet Metiner: Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanımıza ilettim
Türkiye Yüzyılında Kürtler adlı panel düzenlediğini duyuran eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanı Tayyip... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T14:18+0300
2022-12-17T14:18+0300
2022-12-17T14:19+0300
politika
mehmet metiner
ak parti
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Metiner'in bugün İstanbul Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği panele, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile öğretim üyesi Abdurrahman Babacan katılıyor.Metiner, panel öncesinde twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kürt sorunlarını ve taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyleyen Metiner, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün dernek ve vakıf çalışmalarımızın yanı sıra Kürtlerin sorunları ve talepleri konusunda bilgi arzında bulundum. Dernek/Vakıf çalışmalarımıza ve Kürtlerin sorunlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi arz ederim" dedi.
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mehmet metiner, ak parti
Mehmet Metiner: Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanımıza ilettim
14:18 17.12.2022 (güncellendi: 14:19 17.12.2022) Abone ol
Türkiye Yüzyılında Kürtler adlı panel düzenlediğini duyuran eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilettiğini" söyledi.
Metiner'in bugün İstanbul Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği panele, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile öğretim üyesi Abdurrahman Babacan katılıyor.
Metiner, panel öncesinde twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kürt sorunlarını ve taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyleyen Metiner, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün dernek ve vakıf çalışmalarımızın yanı sıra Kürtlerin sorunları ve talepleri konusunda bilgi arzında bulundum. Dernek/Vakıf çalışmalarımıza ve Kürtlerin sorunlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi arz ederim" dedi.