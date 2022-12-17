https://sputniknews.com.tr/20221217/mehmet-metiner-kurtlerin-sorunlari-ve-taleplerini-cumhurbaskanimiza-ilettim-1064697512.html

Mehmet Metiner: Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanımıza ilettim

Mehmet Metiner: Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanımıza ilettim

Türkiye Yüzyılında Kürtler adlı panel düzenlediğini duyuran eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, "Kürtlerin sorunları ve taleplerini Cumhurbaşkanı Tayyip... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T14:18+0300

2022-12-17T14:18+0300

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politika

mehmet metiner

ak parti

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Metiner'in bugün İstanbul Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği panele, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile öğretim üyesi Abdurrahman Babacan katılıyor.Metiner, panel öncesinde twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kürt sorunlarını ve taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyleyen Metiner, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün dernek ve vakıf çalışmalarımızın yanı sıra Kürtlerin sorunları ve talepleri konusunda bilgi arzında bulundum. Dernek/Vakıf çalışmalarımıza ve Kürtlerin sorunlarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi arz ederim" dedi.

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Sputnik Türkiye

mehmet metiner, ak parti