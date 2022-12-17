https://sputniknews.com.tr/20221217/kur-korumali-mevduat-ve-katilma-hesabi-acabilmek-icin-sure-1-yil-uzatildi-1064694312.html

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T09:55+0300

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2022-12-17T09:55+0300

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türk lirası

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'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında' Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

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