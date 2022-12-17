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https://sputniknews.com.tr/20221217/kur-korumali-mevduat-ve-katilma-hesabi-acabilmek-icin-sure-1-yil-uzatildi-1064694312.html
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı
Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T09:55+0300
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ekonomi
kur
mevduat
kur korumalı tl mevduat
tl
türk lirası
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'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında' Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
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kur, mevduat, kur korumalı tl mevduat, tl, türk lirası
kur, mevduat, kur korumalı tl mevduat, tl, türk lirası

Kur korumalı mevduat ve katılma hesabı açabilmek için süre 1 yıl uzatıldı

09:55 17.12.2022
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
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Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında' Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, Kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.
Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
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