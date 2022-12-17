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https://sputniknews.com.tr/20221217/kilicdarogluna-demokrasi-surasinda-dogum-gunu-surprizi-1064708921.html
Kılıçdaroğlu’na ‘Demokrasi Şurası’nda doğum günü sürprizi
Kılıçdaroğlu’na ‘Demokrasi Şurası’nda doğum günü sürprizi
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Uzun, 'Demokrasi Şurası' toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T20:53+0300
2022-12-17T20:53+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
ekrem imamoğlu
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Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği "Demokrasi Şurası" toplantı öncesi ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.Gazete Duvar'ın haberine göre Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.Ekrem İmamoğlu Twitter paylaşımında "Türk Demokrasi Vakfı’nın şurasına katılan kıymetli genel başkanlara ve partilerin temsilcilerine, yaşadığımız hukuksuzlukla ilgili verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Genel Başkanım Sayın @kilicdarogluk’a da “Hak Hukuk Adalet” mücadelesinde nice yaşlar diliyorum" dedi.Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun da Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. @kilicdarogluk beyin yeni yaşını kutladık. Kendilerine sağlıklı nice yaşlar diliyorum" paylaşımı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 74 yaşını doldurdu.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gelecek partisi, ahmet davutoğlu, ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gelecek partisi, ahmet davutoğlu, ekrem imamoğlu

Kılıçdaroğlu’na ‘Demokrasi Şurası’nda doğum günü sürprizi

20:53 17.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğumgünğ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğumgünğ - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Uzun, 'Demokrasi Şurası' toplantısı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğum gününü kutladı.
Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği "Demokrasi Şurası" toplantı öncesi ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Dr. Salih Uzun ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na doğum günü sürprizi yaptı.
Gazete Duvar'ın haberine göre Şişli Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kutlamada Kılıçdaroğlu için pasta kesildi.
Ekrem İmamoğlu Twitter paylaşımında "Türk Demokrasi Vakfı’nın şurasına katılan kıymetli genel başkanlara ve partilerin temsilcilerine, yaşadığımız hukuksuzlukla ilgili verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Genel Başkanım Sayın @kilicdarogluk’a da “Hak Hukuk Adalet” mücadelesinde nice yaşlar diliyorum" dedi.
Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun da Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sn. @kilicdarogluk beyin yeni yaşını kutladık. Kendilerine sağlıklı nice yaşlar diliyorum" paylaşımı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 74 yaşını doldurdu.
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