https://sputniknews.com.tr/20221217/kilicdaroglu-yapmamiz-gereken-son-bir-sey-kaldi-helallesmek-ve-bu-ulkenin-bedel-odemesini-bitirmek-1064697847.html
Kılıçdaroğlu: Yapmamız gereken son bir şey kaldı, helalleşmek ve bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek
Kılıçdaroğlu: Yapmamız gereken son bir şey kaldı, helalleşmek ve bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı, helalleşmek ve artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmektir" açıklamasında bulundu. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T14:32+0300
2022-12-17T14:32+0300
2022-12-17T14:32+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
helalleşme
politika
açıklama
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği Demokrasi Şurası’nda konuştu. “Demokratik ve özgür bir ülke idealini gerçeğe dönüştürmek zorundayız. Böyle bir Türkiye mümkün… Bunları gerçekleştirmenin kolay olmadığını da biliyorum. Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar, yasa dışı yollara başvuracaklar, yargıyı sopa olarak kullanacaklar, TBMM’yi vesayet altına alacaklar; gazeteleri, televizyonları, binlerce trolleri aracılığı ile saldıracak, karalayacaklar; mücadele edeceğiz. Çünkü bu mücadele bir hak mücadelesidir. 3 Aralık’ta söyledim, yine söylüyorum. Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak” diyen CHP lideri, "Unutmamak lazım ki, bu bir yüz metre koşusu değildir. Bu bir maraton. Ve biz altı lider, bu maratonun son metrelerini koşuyoruz. Siz hep mücadele ettiniz. Bu kez yalnız değilsiniz. Biz de sizlerle beraber koşuyoruz. Beraber koşacağız, mücadele edeceğiz" dedi.Kılıçdaroğlu, "Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı, helalleşmek ve artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmektir" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, helalleşme, politika, açıklama
kemal kılıçdaroğlu, helalleşme, politika, açıklama
Kılıçdaroğlu: Yapmamız gereken son bir şey kaldı, helalleşmek ve bu ülkenin bedel ödemesini bitirmek
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı, helalleşmek ve artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmektir" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği Demokrasi Şurası’nda konuştu.
“Demokratik ve özgür bir ülke idealini gerçeğe dönüştürmek zorundayız. Böyle bir Türkiye mümkün… Bunları gerçekleştirmenin kolay olmadığını da biliyorum. Önümüze sürekli engeller çıkaracaklar, yasa dışı yollara başvuracaklar, yargıyı sopa olarak kullanacaklar, TBMM’yi vesayet altına alacaklar; gazeteleri, televizyonları, binlerce trolleri aracılığı ile saldıracak, karalayacaklar; mücadele edeceğiz. Çünkü bu mücadele bir hak mücadelesidir. 3 Aralık’ta söyledim, yine söylüyorum. Bu ülke hak ettiği demokrasiye ya kavuşacak ya kavuşacak” diyen CHP lideri, "Unutmamak lazım ki, bu bir yüz metre koşusu değildir. Bu bir maraton. Ve biz altı lider, bu maratonun son metrelerini koşuyoruz. Siz hep mücadele ettiniz. Bu kez yalnız değilsiniz. Biz de sizlerle beraber koşuyoruz. Beraber koşacağız, mücadele edeceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı, helalleşmek ve artık bu ülkenin bedel ödemesini bitirmektir" ifadelerini kullandı.