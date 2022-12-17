https://sputniknews.com.tr/20221217/hipersonik-avangard-fuze-sistemine-sahip-yeni-alay-orenburg-bolgesinde-goreve-basladi-1064708815.html
Hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alay, Orenburg bölgesinde göreve başladı
Hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alay, Orenburg bölgesinde göreve başladı
Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alayın, Orenburg Bölgesi’nde muharebe görevine başladığını bildirdi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T20:45+0300
2022-12-17T20:45+0300
2022-12-17T20:45+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
rusya
hipersonik
hipersonik füze
avangard
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kıtalararası hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alayın, Orenburg Bölgesi’ndeki Yasnenskiy Füze Üssü’nde muharebe görevine başladığı belirtildi.Açıklamada, Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü’nün kutlandığı hatırlatılarak, “Tver bölgesinde yer tabanlı kıtalararası balistik ‘Yars’ füzesi ile donatılmış bir alay dün muharebe görevini üslendi. Bugün ise, Yasnenskiy füze üssünde Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve başlaması profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu” ifadeleri kullanıldı.Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, hafta başında Avangard füze sistemine sahip yeni alayın 17 Aralıkta muharebe görevine başlayacağını açıklamıştı.Kıtalararası hipersonik Avanagard füze sistemi, sesten 20 kat hızlı olması ve herhangi bir hava ve füze savunma sistemine karşı hem yatay, hem de dikey derin manevra yapma özelliği ile biliniyor.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, hipersonik, hipersonik füze, avangard
Hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alay, Orenburg bölgesinde göreve başladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alayın, Orenburg Bölgesi’nde muharebe görevine başladığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kıtalararası hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alayın, Orenburg Bölgesi’ndeki Yasnenskiy Füze Üssü’nde muharebe görevine başladığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü’nün kutlandığı hatırlatılarak, “Tver bölgesinde yer tabanlı kıtalararası balistik ‘Yars’ füzesi ile donatılmış bir alay dün muharebe görevini üslendi. Bugün ise, Yasnenskiy füze üssünde Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve başlaması profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu” ifadeleri kullanıldı.
Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, hafta başında Avangard füze sistemine sahip yeni alayın 17 Aralıkta muharebe görevine başlayacağını açıklamıştı.
Kıtalararası hipersonik Avanagard füze sistemi, sesten 20 kat hızlı olması ve herhangi bir hava ve füze savunma sistemine karşı hem yatay, hem de dikey derin manevra yapma özelliği ile biliniyor.