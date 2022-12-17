https://sputniknews.com.tr/20221217/hipersonik-avangard-fuze-sistemine-sahip-yeni-alay-orenburg-bolgesinde-goreve-basladi-1064708815.html

Hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alay, Orenburg bölgesinde göreve başladı

Hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alay, Orenburg bölgesinde göreve başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalararası hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alayın, Orenburg Bölgesi’nde muharebe görevine başladığını bildirdi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T20:45+0300

2022-12-17T20:45+0300

2022-12-17T20:45+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

rusya

hipersonik

hipersonik füze

avangard

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/1a/1043465700_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_909a8430a0d41269a637ac2eab21089f.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kıtalararası hipersonik ‘Avangard’ füze sistemine sahip yeni alayın, Orenburg Bölgesi’ndeki Yasnenskiy Füze Üssü’nde muharebe görevine başladığı belirtildi.Açıklamada, Rusya'da Stratejik Füze Kuvvetleri Günü’nün kutlandığı hatırlatılarak, “Tver bölgesinde yer tabanlı kıtalararası balistik ‘Yars’ füzesi ile donatılmış bir alay dün muharebe görevini üslendi. Bugün ise, Yasnenskiy füze üssünde Avangard füze sistemi ile donatılmış başka bir alayın göreve başlaması profesyonel günümüz için gerçek bir hediye oldu” ifadeleri kullanıldı.Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, hafta başında Avangard füze sistemine sahip yeni alayın 17 Aralıkta muharebe görevine başlayacağını açıklamıştı.Kıtalararası hipersonik Avanagard füze sistemi, sesten 20 kat hızlı olması ve herhangi bir hava ve füze savunma sistemine karşı hem yatay, hem de dikey derin manevra yapma özelliği ile biliniyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rusya, hipersonik, hipersonik füze, avangard