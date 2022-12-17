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https://sputniknews.com.tr/20221217/guncel-benzin-ve-motorin-fiyatlari-belli-oldu-1064694520.html
Güncel benzin ve motorin fiyatları belli oldu
Güncel benzin ve motorin fiyatları belli oldu
Son dönemde brent petrol ve dolar kurundaki iniş çıkışlar nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları hareketliliğe devam ediyor. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T09:55+0300
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ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
fiyat
fiyat artışı
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Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Benzinin ardından motorina de zam geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.Güncel benzin ve motorin fiyatlarıİstanbulAnadolu Yakası benzin fiyatı: 18.49 TLAnadolu Yakası motorin fiyatı: 22.81 TLAvrupa Yakası benzin fiyatı: 18.48 TLAvrupa Yakası motorin fiyatı: 22.79 TLAnkaraBenzin fiyatı: 18.70 TLMotorin fiyatı: 22.97 TLİzmirBenzin fiyatı: 18.70 TLMotorin fiyatı: 23.04 TL
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benzin, benzin fiyatları, motorin, fiyat, fiyat artışı
benzin, benzin fiyatları, motorin, fiyat, fiyat artışı

Güncel benzin ve motorin fiyatları belli oldu

09:55 17.12.2022
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
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Son dönemde brent petrol ve dolar kurundaki iniş çıkışlar nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları hareketliliğe devam ediyor.
Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor.
Benzinin ardından motorina de zam geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 18.49 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22.81 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 18.48 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22.79 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 18.70 TL
Motorin fiyatı: 22.97 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 18.70 TL
Motorin fiyatı: 23.04 TL
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