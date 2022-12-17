https://sputniknews.com.tr/20221217/guncel-benzin-ve-motorin-fiyatlari-belli-oldu-1064694520.html

Güncel benzin ve motorin fiyatları belli oldu

Güncel benzin ve motorin fiyatları belli oldu

Son dönemde brent petrol ve dolar kurundaki iniş çıkışlar nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları hareketliliğe devam ediyor. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T09:55+0300

2022-12-17T09:55+0300

2022-12-17T09:55+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

fiyat

fiyat artışı

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Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Benzinin ardından motorina de zam geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.Güncel benzin ve motorin fiyatlarıİstanbulAnadolu Yakası benzin fiyatı: 18.49 TLAnadolu Yakası motorin fiyatı: 22.81 TLAvrupa Yakası benzin fiyatı: 18.48 TLAvrupa Yakası motorin fiyatı: 22.79 TLAnkaraBenzin fiyatı: 18.70 TLMotorin fiyatı: 22.97 TLİzmirBenzin fiyatı: 18.70 TLMotorin fiyatı: 23.04 TL

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