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https://sputniknews.com.tr/20221217/goc-idaresi-baskanligi-son-bir-haftada-3-bin-222-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1064710062.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 3 bin 222 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 3 bin 222 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Aralık tarihlerinde ülke genelinde 4 bin 355 yasadışı göçmenin yakalandığını, 3 bin 222 yasadışı göçmenin sınır... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T21:54+0300
2022-12-17T21:54+0300
türkiye
göçmen
düzensiz göç
içişleri bakanlığı
içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
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Türkiye genelinde son bir haftada 3 bin 222 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1495'i Afganistan, 120'si Pakistan, 2 bin 740'ı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 4 bin 355 yasadışı göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1893'ü Afganistan, 64'ü Pakistan ve 1265'i diğer uyruklardan toplam 3 bin 222 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana ise 64 bin 916'sı Afganistan, 12 bin 276'sı Pakistan ve 38 bin 285'i diğer uyruklardan 115 bin 477 yasadışı göçmen geri gönderildi.Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 3 bin 653 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 270 bin 176 oldu.Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 741'i Afganistan, 3 bin 679'u Pakistan ve 10 bin 76'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 496 yasadışı göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.
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göçmen, düzensiz göç, içişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
göçmen, düzensiz göç, içişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 3 bin 222 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

21:54 17.12.2022
© İHA / ERDAL AKBUĞA - HATİCE YETMEN-AW650327Türkiye'ye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© İHA / ERDAL AKBUĞA - HATİCE YETMEN-AW650327
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Aralık tarihlerinde ülke genelinde 4 bin 355 yasadışı göçmenin yakalandığını, 3 bin 222 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Türkiye genelinde son bir haftada 3 bin 222 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1495'i Afganistan, 120'si Pakistan, 2 bin 740'ı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 4 bin 355 yasadışı göçmen yakalandı.
Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1893'ü Afganistan, 64'ü Pakistan ve 1265'i diğer uyruklardan toplam 3 bin 222 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.
Yılbaşından bu yana ise 64 bin 916'sı Afganistan, 12 bin 276'sı Pakistan ve 38 bin 285'i diğer uyruklardan 115 bin 477 yasadışı göçmen geri gönderildi.
Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 3 bin 653 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 270 bin 176 oldu.
Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 741'i Afganistan, 3 bin 679'u Pakistan ve 10 bin 76'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 496 yasadışı göçmen kalıyor.
Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.
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