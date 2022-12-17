https://sputniknews.com.tr/20221217/goc-idaresi-baskanligi-son-bir-haftada-3-bin-222-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1064710062.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 3 bin 222 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 3 bin 222 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 9-15 Aralık tarihlerinde ülke genelinde 4 bin 355 yasadışı göçmenin yakalandığını, 3 bin 222 yasadışı göçmenin sınır... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T21:54+0300

2022-12-17T21:54+0300

2022-12-17T21:54+0300

türkiye

göçmen

düzensiz göç

içişleri bakanlığı

içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/14/1057666884_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_79bab1c34e1de787374eba9db076046c.jpg

Türkiye genelinde son bir haftada 3 bin 222 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1495'i Afganistan, 120'si Pakistan, 2 bin 740'ı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 4 bin 355 yasadışı göçmen yakalandı.Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1893'ü Afganistan, 64'ü Pakistan ve 1265'i diğer uyruklardan toplam 3 bin 222 yasadışı göçmen sınır dışı edildi.Yılbaşından bu yana ise 64 bin 916'sı Afganistan, 12 bin 276'sı Pakistan ve 38 bin 285'i diğer uyruklardan 115 bin 477 yasadışı göçmen geri gönderildi.Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 3 bin 653 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 15 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 270 bin 176 oldu.Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 741'i Afganistan, 3 bin 679'u Pakistan ve 10 bin 76'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 496 yasadışı göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden yasadışı göçmen sayısı ise 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göçmen, düzensiz göç, içişleri bakanlığı, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü