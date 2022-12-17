https://sputniknews.com.tr/20221217/galatasaraya-iki-saatte-1-milyar-tllik-gelir-1064711272.html

Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir

Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir

Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı. Sarı-kırmızılı kulüp iki saat içinde 1 milyar TL'nin üzerinde... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T22:53+0300

2022-12-17T22:53+0300

2022-12-17T22:53+0300

spor

galatasaray

nevita international

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Mecidiyeköy'de Galatasaray Kulübü'nün Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı.Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterildi ve rezidansların tamamı iki saat içinde tükendi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşması esnasında son 4 daireye alıcı çıkmayınca bir jest yaparak bu daireleri satın aldı. Özbek kalan 4 daireyi aldığını açıkladıktan sonra stadyumda alkış aldı.Geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2.Başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlar Adnan Polat, Faruk Süren ile Ali Dürüst de katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol takımı da lansmanda yer aldı.

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galatasaray, nevita international