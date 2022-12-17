https://sputniknews.com.tr/20221217/galatasaraya-iki-saatte-1-milyar-tllik-gelir-1064711272.html
Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir
Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir
Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı. Sarı-kırmızılı kulüp iki saat içinde 1 milyar TL'nin üzerinde... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T22:53+0300
2022-12-17T22:53+0300
2022-12-17T22:53+0300
spor
galatasaray
nevita international
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Mecidiyeköy'de Galatasaray Kulübü'nün Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı.Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterildi ve rezidansların tamamı iki saat içinde tükendi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşması esnasında son 4 daireye alıcı çıkmayınca bir jest yaparak bu daireleri satın aldı. Özbek kalan 4 daireyi aldığını açıkladıktan sonra stadyumda alkış aldı.Geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2.Başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlar Adnan Polat, Faruk Süren ile Ali Dürüst de katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol takımı da lansmanda yer aldı.
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galatasaray, nevita international
galatasaray, nevita international
Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir
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Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı. Sarı-kırmızılı kulüp iki saat içinde 1 milyar TL'nin üzerinde gelir elde etti.
Mecidiyeköy'de Galatasaray Kulübü'nün Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı.
Hürriyet'in haberine
göre, Galatasaray'ın 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterildi ve rezidansların tamamı iki saat içinde tükendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşması esnasında son 4 daireye alıcı çıkmayınca bir jest yaparak bu daireleri satın aldı. Özbek kalan 4 daireyi aldığını açıkladıktan sonra stadyumda alkış aldı.
Geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2.Başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlar Adnan Polat, Faruk Süren ile Ali Dürüst de katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol takımı da lansmanda yer aldı.