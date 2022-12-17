Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221217/galatasaraya-iki-saatte-1-milyar-tllik-gelir-1064711272.html
Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir
Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir
Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı. Sarı-kırmızılı kulüp iki saat içinde 1 milyar TL'nin üzerinde... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T22:53+0300
2022-12-17T22:53+0300
spor
galatasaray
nevita international
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103914/73/1039147334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fa387abcb82f9b3ee5b74b7ce8ab552.jpg
Mecidiyeköy'de Galatasaray Kulübü'nün Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı.Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterildi ve rezidansların tamamı iki saat içinde tükendi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşması esnasında son 4 daireye alıcı çıkmayınca bir jest yaparak bu daireleri satın aldı. Özbek kalan 4 daireyi aldığını açıkladıktan sonra stadyumda alkış aldı.Geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2.Başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlar Adnan Polat, Faruk Süren ile Ali Dürüst de katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol takımı da lansmanda yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103914/73/1039147334_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc9e20c8ba9bf1f1e4e5938bb696bcb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, nevita international
galatasaray, nevita international

Galatasaray'a iki saatte 1 milyar TL'lik gelir

22:53 17.12.2022
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA / Aytaç Ünal
Abone olTelegram
Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı. Sarı-kırmızılı kulüp iki saat içinde 1 milyar TL'nin üzerinde gelir elde etti.
Mecidiyeköy'de Galatasaray Kulübü'nün Nevita ile yapacağı 134 dairenin tamamı lansman gecesinde satıldı.
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray'ın 1 milyar 16 milyon TL gelir beklediği projeye yoğun ilgi gösterildi ve rezidansların tamamı iki saat içinde tükendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuşması esnasında son 4 daireye alıcı çıkmayınca bir jest yaparak bu daireleri satın aldı. Özbek kalan 4 daireyi aldığını açıkladıktan sonra stadyumda alkış aldı.
Geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2.Başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlar Adnan Polat, Faruk Süren ile Ali Dürüst de katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol takımı da lansmanda yer aldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала