https://sputniknews.com.tr/20221217/foreign-policy-rus-petrolune-tavan-fiyat-getirilmesinde-moskova-degil-avrupalilar-zarar-gorecek-1064709673.html
Foreign Policy: Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde Moskova değil Avrupalılar zarar görecek
Foreign Policy: Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde Moskova değil Avrupalılar zarar görecek
ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, Batı'nın Rus petrolü için belirlediği tavan fiyatın Moskova'nın gelirlerini azaltamayacağını, bundan Avrupalıların zarar... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T21:37+0300
2022-12-17T21:37+0300
2022-12-17T21:34+0300
avrupa'da enerji krizi
foreign policy
foreign policy (fp)
ab
abd
g7
rusya
urals petrolü
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Dergide yayınlanan makalede, AB, ABD, G7 ve Avustralya tarafından üzerinde anlaşmaya varılan Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasının, Batı'da diplomatik bir zafer olarak sunulmasına rağmen, Rusya'nın gelirlerini önemli ölçüde azaltamayacağına vurgu yapıldı.Petrol fiyatları ve işlemleriyle ilgili verilere atıf yapılan makalede, son yıllarda Rus ham petrolünün ortalama 60 dolarlık fiyattan satıldığı, Ukrayna krizinin başlangıcından itibaren Urals markasındaki indirimlerin yarı yarıya azaldığı, aynı zamanda Brent petrolü varil fiyatının ‘tavan fiyat’ uygulamasının yürürlüğe girmesinden üç gün sonra 76 dolara düştüğüne dikkat çekildi.Batı'da, Rusya'ya zarar verme arzusuna rağmen, petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesinin küresel pazardaki enerji kaynaklarının fiyatını artıracağından korktuğuna vurgu yapılan makalede, AB'nin ocak ayında tavan fiyatı revize edebileceği öne sürüldü.Polonya’nın varil başına fiyatın 30 dolara indirilmesinde ısrar ettiği, ham petrol taşımacılığından kazanç sağlayan Yunanistan, Kıbrıs ve Malta’nın böyle bir tedbire karşı çıktığı kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
foreign policy, foreign policy (fp), ab, abd, g7, rusya, urals petrolü
foreign policy, foreign policy (fp), ab, abd, g7, rusya, urals petrolü
Foreign Policy: Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesinde Moskova değil Avrupalılar zarar görecek
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ABD'nin Foreign Policy (FP) dergisi, Batı'nın Rus petrolü için belirlediği tavan fiyatın Moskova'nın gelirlerini azaltamayacağını, bundan Avrupalıların zarar göreceğini yazdı.
Dergide yayınlanan makalede, AB, ABD, G7 ve Avustralya tarafından üzerinde anlaşmaya varılan Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasının, Batı'da diplomatik bir zafer olarak sunulmasına rağmen, Rusya'nın gelirlerini önemli ölçüde azaltamayacağına vurgu yapıldı.
Petrol fiyatları ve işlemleriyle ilgili verilere atıf yapılan makalede, son yıllarda Rus ham petrolünün ortalama 60 dolarlık fiyattan satıldığı, Ukrayna krizinin başlangıcından itibaren Urals markasındaki indirimlerin yarı yarıya azaldığı, aynı zamanda Brent petrolü varil fiyatının ‘tavan fiyat’ uygulamasının yürürlüğe girmesinden üç gün sonra 76 dolara düştüğüne dikkat çekildi.
Batı'da, Rusya'ya zarar verme arzusuna rağmen, petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesinin küresel pazardaki enerji kaynaklarının fiyatını artıracağından korktuğuna vurgu yapılan makalede, AB'nin ocak ayında tavan fiyatı revize edebileceği öne sürüldü.
Polonya’nın varil başına fiyatın 30 dolara indirilmesinde ısrar ettiği, ham petrol taşımacılığından kazanç sağlayan Yunanistan, Kıbrıs ve Malta’nın böyle bir tedbire karşı çıktığı kaydedildi.