https://sputniknews.com.tr/20221217/ermenistanda-eski-askeri-istihbarat-baskani-tutuklandi-1064709050.html
Ermenistan’da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
Ermenistan’da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
Ermenistan’da eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan’ın görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T21:01+0300
2022-12-17T21:01+0300
2022-12-17T21:01+0300
dünya
ermenistan
arayik harutyunyan
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Sputnik Ermenistan’ın güvenlik organlarına dayandırarak verdiği habere göre, Ermenistan’ın eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan, görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandı.14 Aralık'ta başlayan davada sanığın adını açıklamayan savcılığa göre, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerinden birinin komutanının ihmali nedeniyle ‘düşmanın saldırısı durdurulamadı’, bu ihmal, 12 Mayıs 2021'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Verin Şorja, Kut ve Norabak köyleri yönünde Gegharkunik bölgesine girmesine neden oldu”.Bu bölgeler, o zamanlar ikinci kolordu komutanı olan Arayik Harutyunyan'ın sorumluluğundaydı.
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ermenistan, arayik harutyunyan
ermenistan, arayik harutyunyan
Ermenistan’da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
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Ermenistan’da eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan’ın görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.
Sputnik Ermenistan’ın güvenlik organlarına dayandırarak verdiği habere göre, Ermenistan’ın eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan, görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandı.
14 Aralık'ta başlayan davada sanığın adını açıklamayan savcılığa göre, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerinden birinin komutanının ihmali nedeniyle ‘düşmanın saldırısı durdurulamadı’, bu ihmal, 12 Mayıs 2021'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Verin Şorja, Kut ve Norabak köyleri yönünde Gegharkunik bölgesine girmesine neden oldu”.
Bu bölgeler, o zamanlar ikinci kolordu komutanı olan Arayik Harutyunyan'ın sorumluluğundaydı.