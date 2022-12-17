https://sputniknews.com.tr/20221217/ermenistanda-eski-askeri-istihbarat-baskani-tutuklandi-1064709050.html

Ermenistan’da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı

Ermenistan’da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı

Ermenistan’da eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan’ın görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

ermenistan

arayik harutyunyan

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Sputnik Ermenistan’ın güvenlik organlarına dayandırarak verdiği habere göre, Ermenistan’ın eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan, görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandı.14 Aralık'ta başlayan davada sanığın adını açıklamayan savcılığa göre, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerinden birinin komutanının ihmali nedeniyle ‘düşmanın saldırısı durdurulamadı’, bu ihmal, 12 Mayıs 2021'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Verin Şorja, Kut ve Norabak köyleri yönünde Gegharkunik bölgesine girmesine neden oldu”.Bu bölgeler, o zamanlar ikinci kolordu komutanı olan Arayik Harutyunyan'ın sorumluluğundaydı.

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