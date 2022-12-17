Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221217/ermenistanda-eski-askeri-istihbarat-baskani-tutuklandi-1064709050.html
Ermenistan’da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
Ermenistan’da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
Ermenistan’da eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan’ın görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T21:01+0300
2022-12-17T21:01+0300
dünya
ermenistan
arayik harutyunyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102346/60/1023466087_0:0:1205:677_1920x0_80_0_0_91b64d168a2e5f1fa2a3a4a658bc7099.jpg
Sputnik Ermenistan’ın güvenlik organlarına dayandırarak verdiği habere göre, Ermenistan’ın eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan, görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandı.14 Aralık'ta başlayan davada sanığın adını açıklamayan savcılığa göre, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerinden birinin komutanının ihmali nedeniyle ‘düşmanın saldırısı durdurulamadı’, bu ihmal, 12 Mayıs 2021'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Verin Şorja, Kut ve Norabak köyleri yönünde Gegharkunik bölgesine girmesine neden oldu”.Bu bölgeler, o zamanlar ikinci kolordu komutanı olan Arayik Harutyunyan'ın sorumluluğundaydı.
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102346/60/1023466087_114:0:1047:700_1920x0_80_0_0_48842ed0e8677670d5bfb7e4a04673ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, arayik harutyunyan
ermenistan, arayik harutyunyan

Ermenistan’da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı

21:01 17.12.2022
© FlickrErmenistan bayrağı.
Ermenistan bayrağı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Flickr
Abone olTelegram
Ermenistan’da eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan’ın görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.
Sputnik Ermenistan’ın güvenlik organlarına dayandırarak verdiği habere göre, Ermenistan’ın eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Arayik Harutyunyan, görevi ihmal suçlamasıyla tutuklandı.
14 Aralık'ta başlayan davada sanığın adını açıklamayan savcılığa göre, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerinden birinin komutanının ihmali nedeniyle ‘düşmanın saldırısı durdurulamadı’, bu ihmal, 12 Mayıs 2021'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Verin Şorja, Kut ve Norabak köyleri yönünde Gegharkunik bölgesine girmesine neden oldu”.
Bu bölgeler, o zamanlar ikinci kolordu komutanı olan Arayik Harutyunyan'ın sorumluluğundaydı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала