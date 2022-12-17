https://sputniknews.com.tr/20221217/cumhurbaskani-erdogan-mardindeki-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1064697472.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T14:21+0300

2022-12-17T14:21+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

mardin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilecek. 🔸Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz.🔸6 yaşındaki çocuğun istismarı felaket, bizim ciğerimiz yanıyor. (CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Ama siz, 11 yaşında Kandil'e kaçırılanlar için tek laf ettiniz mi?🔸(Kılıçdaroğlu'na) Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş.🔸Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz.🔸(İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası) Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var.🔸En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu, hiç kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.🔸Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz.

mardin

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