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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T14:21+0300
2022-12-17T14:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mardin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilecek. 🔸Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz.🔸6 yaşındaki çocuğun istismarı felaket, bizim ciğerimiz yanıyor. (CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Ama siz, 11 yaşında Kandil'e kaçırılanlar için tek laf ettiniz mi?🔸(Kılıçdaroğlu'na) Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş.🔸Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz.🔸(İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası) Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var.🔸En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu, hiç kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.🔸Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz.
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recep tayyip erdoğan, mardin
recep tayyip erdoğan, mardin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olacak

14:21 17.12.2022 (güncellendi: 14:49 17.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilecek.

🔸Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz.

🔸6 yaşındaki çocuğun istismarı felaket, bizim ciğerimiz yanıyor. (CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Ama siz, 11 yaşında Kandil'e kaçırılanlar için tek laf ettiniz mi?

🔸(Kılıçdaroğlu'na) Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş.

🔸Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz.

🔸(İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası) Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var.

🔸En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu, hiç kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.

🔸Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz.
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