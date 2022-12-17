Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olacak
14:21 17.12.2022 (güncellendi: 14:49 17.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilecek.
🔸Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz.
🔸6 yaşındaki çocuğun istismarı felaket, bizim ciğerimiz yanıyor. (CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Ama siz, 11 yaşında Kandil'e kaçırılanlar için tek laf ettiniz mi?
🔸(Kılıçdaroğlu'na) Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş.
🔸Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz.
🔸(İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası) Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var.
🔸En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu, hiç kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.
🔸Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz.
🔸Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilecek.
🔸Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi, Mardin'e kadar uzatıyoruz.
🔸6 yaşındaki çocuğun istismarı felaket, bizim ciğerimiz yanıyor. (CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Ama siz, 11 yaşında Kandil'e kaçırılanlar için tek laf ettiniz mi?
🔸(Kılıçdaroğlu'na) Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş.
🔸Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek, siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini, demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek keseceğiz.
🔸(İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası) Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var.
🔸En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu, hiç kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.
🔸Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz.