Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221217/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasinin-kapanis-torenine-katilacak-1064703551.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T16:50+0300
2022-12-17T16:50+0300
spor
recep tayyip erdoğan
şeyh temim bin hamed al sani
futbol
dünya kupası
2022 dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064111529_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff919c64086d0241a6daef747a9d1ca6.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/03/1064111529_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_2028618e0c58736841a4cafa482236a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, futbol, dünya kupası, 2022 dünya kupası
recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, futbol, dünya kupası, 2022 dünya kupası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

16:50 17.12.2022
© AAKatar, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına bilet alma zorunluluğu olmaksızın taraftarların ülkeye girişine müsaade edileceğini duyurdu.
Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına bilet alma zorunluluğu olmaksızın taraftarların ülkeye girişine müsaade edileceğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала