https://sputniknews.com.tr/20221217/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasinin-kapanis-torenine-katilacak-1064703551.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T16:50+0300

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2022-12-17T16:50+0300

spor

recep tayyip erdoğan

şeyh temim bin hamed al sani

futbol

dünya kupası

2022 dünya kupası

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, futbol, dünya kupası, 2022 dünya kupası