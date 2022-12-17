https://sputniknews.com.tr/20221217/cumhurbaskani-erdogan-2022-fifa-dunya-kupasinin-kapanis-torenine-katilacak-1064703551.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T16:50+0300
2022-12-17T16:50+0300
2022-12-17T16:50+0300
spor
recep tayyip erdoğan
şeyh temim bin hamed al sani
futbol
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.
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recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, futbol, dünya kupası, 2022 dünya kupası
recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamed al sani, futbol, dünya kupası, 2022 dünya kupası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.