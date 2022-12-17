https://sputniknews.com.tr/20221217/cumhurbaskani-basdanismani-ucumdan-imamoglu-yorumu-taklitler-her-zaman-aslini-yuceltir-1064695255.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan İmamoğlu yorumu: Taklitler her zaman aslını yüceltir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan İmamoğlu yorumu: Taklitler her zaman aslını yüceltir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İmamoğlu yargılamasıyla ilgili olarak "Taklitler aslını yüceltir" açıklamasında bulundu. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T11:38+0300

2022-12-17T11:38+0300

2022-12-17T11:38+0300

politika

mehmet uçum

ekrem imamoğlu

yargılama

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği suçlamasıyla verilen hapis cezası hakkında yürütülen tartışmalar için, "İmamoğlu’na verilen cezadan sonra 'Bu kararla Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük siyasi yürüyüşüne başladığı duruma getirildi' görüşü kökten yanlıştır ve asla gerçekçi değildir. Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzetmek teşbihte esaslı hata yapmak demektir" ifadelerini kullandı.HaberTürk'ün haberine göre Uçum; "Bu kararı hukuken ele almayıp sadece siyasi açıdan istismar edenlerin bu planlarının toplumsal karşılık bulması mümkün değildir. Unutulmasın ki taklitler her zaman aslını yaşatır, aslını yüceltir" dedi.

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Sputnik Türkiye

mehmet uçum, ekrem imamoğlu, yargılama