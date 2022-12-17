https://sputniknews.com.tr/20221217/cin-siyan-21-uydusunu-firlatti-1064693072.html
Çin, 'Şiyan-21' uydusunu fırlattı
Çin, 'Şiyan-21' uydusunu fırlattı
Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
dünya
çin
çin komünist partisi (çkp)
çin halk cumhuriyeti
yörünge
uydu
fırlatma
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Xinhua ajansının haberine göre 'Şiyan-21' uydusu, Long March-11 roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 456. başarılı taşıma görevi oldu.Adı Çince 'deney' anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin komünist partisi (çkp), çin halk cumhuriyeti, yörünge, uydu, fırlatma
çin, çin komünist partisi (çkp), çin halk cumhuriyeti, yörünge, uydu, fırlatma
Çin, 'Şiyan-21' uydusunu fırlattı
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Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre 'Şiyan-21' uydusu, Long March-11 roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 456. başarılı taşıma görevi oldu.
Adı Çince 'deney' anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.
İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.