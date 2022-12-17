https://sputniknews.com.tr/20221217/chpli-ozelden-turk-ise-muzakere-teknigi-elestirisi-1064705167.html

CHP'li Özel'den Türk-İş'e 'müzakere tekniği' eleştirisi

CHP'li Özel'den Türk-İş'e 'müzakere tekniği' eleştirisi

CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) asgari ücret görüşmelerindeki tutumuna ilişkin "Talebi belirleyip... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T18:46+0300

2022-12-17T18:46+0300

2022-12-17T18:50+0300

türkiye

özgür özel

chp

türk-iş

asgari ücret

enflasyon

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CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, küçük yaştan itibaren yaşadıklarıyla sendikal ve siyasi mücadelede yer alışını anlattı.Özel sektördeki örgütlenmenin kamudan geride kalmasının herkes için utanç verici bir durum olduğunu belirten CHP'li Özel, iktidarın gücünü "simetrik olarak" sermayeden yana kullandığı bir sürecin yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.TÜRK-İŞ'in asgari ücret pazarlığındaki yaklaşımını da değerlendiren Özel, şöyle devam etti:Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücrete geçen yılın ilk 6 ayı için verilmeyen enflasyon farkı, bu yılın ikinci yarısından bugüne kadarki enflasyon, yıl sonu enflasyon beklentisini, son çeyrek büyüme oranını içeren 10 bin 128 liralık rakamı da "olmazsa olmaz" olarak gördüklerini ve asgari ücret olarak önerdiklerini söyledi.CHP'nin, vergi dilimlerine ilişkin kanun teklifini Meclis'e sunduğunu anımsatan Özel, TÜRK-İŞ'i ve bütün sendikaları ilgili kanun teklifine sahip çıkmaya davet etti.'Türkiye, emekçilerin gelir vergisine ezdirildiği bir ülke haline geldi'Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, temel hak ve özgürlükleri sonuna kadar kullanmak için mücadele edeceklerini söyledi.Türkiye'de, çalışanların yoksul olduğunu savunan Özdemiroğlu, "Emeğin, milli gelirden aldığı pay 2016'da yüzde 40 iken bugün yüzde 25'lere gerilemiştir. Türkiye, emeğin ekonomik büyümeden pay alamadığı, emekçilerin enflasyona ve gelir vergisine ezdirildiği bir ülke haline gelmiştir" diye konuştu.Genel Başkan seçimlerinin yarın yapılacağı Tez-Koop-İş Sendikası 12. Genel Kurulu'na Özel'in yanı sıra İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisinden genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, siyasi parti ve sendikaların temsilcileri ile Tez-Koop-İş üyeleri katıldı.

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özgür özel, chp, türk-iş, asgari ücret, enflasyon