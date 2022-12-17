Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221217/burs-ve-ogrenim-kredisi-sonuclari-aciklandi-1064694050.html
Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı
Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
türkiye
mehmet muharrem kasapoğlu
mehmet kasapoğlu
burs
öğrenim kredisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47’lik artışı hatırlatarak, şunları söyledi:“Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz.” Kasapoğlu, yurtlarda verilen beslenme desteğinin de 1800 liraya çıkarıldığını söyledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet muharrem kasapoğlu, mehmet kasapoğlu, burs, öğrenim kredisi
mehmet muharrem kasapoğlu, mehmet kasapoğlu, burs, öğrenim kredisi

Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

08:56 17.12.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47’lik artışı hatırlatarak, şunları söyledi:
“Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz.”
Kasapoğlu, yurtlarda verilen beslenme desteğinin de 1800 liraya çıkarıldığını söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала