https://sputniknews.com.tr/20221217/burs-ve-ogrenim-kredisi-sonuclari-aciklandi-1064694050.html

Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzbinlerce öğrenciyi ilgilendiren 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T08:56+0300

2022-12-17T08:56+0300

2022-12-17T08:56+0300

türkiye

mehmet muharrem kasapoğlu

mehmet kasapoğlu

burs

öğrenim kredisi

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Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47’lik artışı hatırlatarak, şunları söyledi:“Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz.” Kasapoğlu, yurtlarda verilen beslenme desteğinin de 1800 liraya çıkarıldığını söyledi.

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mehmet muharrem kasapoğlu, mehmet kasapoğlu, burs, öğrenim kredisi