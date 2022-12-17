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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/bild-61-rus-is-insani-yaptirimlar-nedeniyle-avrupa-mahkemesine-basvurdu-1064706203.html
Bild: 61 Rus iş insanı yaptırımlar nedeniyle Avrupa Mahkemesi'ne başvurdu
Bild: 61 Rus iş insanı yaptırımlar nedeniyle Avrupa Mahkemesi'ne başvurdu
AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım listesine dahil edilen 61 kişi ve şirketin kararın iptali için Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtıkları bildirildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T19:18+0300
2022-12-17T19:20+0300
ukrayna krizi
avrupa
avrupa birliği
yatırım
avrupa adalet divanı
rusya
belarus
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Bild am Sonntag'ın haberine göre, Ukrayna'daki askeri operasyonu destekledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine dahil edilen Rusya ve Belarus'tan 61 kişi ve şirket, kararın iptali için Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtı.Habere göre, dava dilekçesinde aralarında ESN şirketler grubunun sahibi Grigoriy Berezkin, AFK Sistema'nın başkan yardımcısı Sergey Mndoyants, NOVATEK ve SIBUR’un kurucu ortağı Gennadiy Timçenko, Alfa Group ve LetterOne’un kurucusu Mihail Fridman, iş insanları Roman Abramoviç ve Alişer Usmanov’un da olduğu 61 kişi ve şirket temsilcisinin imzası bulunuyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketini onaylamıştı.
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avrupa, avrupa birliği, yatırım, avrupa adalet divanı, rusya, belarus
avrupa, avrupa birliği, yatırım, avrupa adalet divanı, rusya, belarus

Bild: 61 Rus iş insanı yaptırımlar nedeniyle Avrupa Mahkemesi'ne başvurdu

19:18 17.12.2022 (güncellendi: 19:20 17.12.2022)
© CVRIAAvrupa Birliği Adalet Divanı (CVRIA)
Avrupa Birliği Adalet Divanı (CVRIA) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© CVRIA
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AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım listesine dahil edilen 61 kişi ve şirketin kararın iptali için Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtıkları bildirildi.
Bild am Sonntag'ın haberine göre, Ukrayna'daki askeri operasyonu destekledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine dahil edilen Rusya ve Belarus'tan 61 kişi ve şirket, kararın iptali için Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtı.
Habere göre, dava dilekçesinde aralarında ESN şirketler grubunun sahibi Grigoriy Berezkin, AFK Sistema'nın başkan yardımcısı Sergey Mndoyants, NOVATEK ve SIBUR’un kurucu ortağı Gennadiy Timçenko, Alfa Group ve LetterOne’un kurucusu Mihail Fridman, iş insanları Roman Abramoviç ve Alişer Usmanov’un da olduğu 61 kişi ve şirket temsilcisinin imzası bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketini onaylamıştı.
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