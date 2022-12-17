https://sputniknews.com.tr/20221217/bild-61-rus-is-insani-yaptirimlar-nedeniyle-avrupa-mahkemesine-basvurdu-1064706203.html

Bild: 61 Rus iş insanı yaptırımlar nedeniyle Avrupa Mahkemesi'ne başvurdu

Bild: 61 Rus iş insanı yaptırımlar nedeniyle Avrupa Mahkemesi'ne başvurdu

AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırım listesine dahil edilen 61 kişi ve şirketin kararın iptali için Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtıkları bildirildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T19:18+0300

2022-12-17T19:18+0300

2022-12-17T19:20+0300

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Bild am Sonntag'ın haberine göre, Ukrayna'daki askeri operasyonu destekledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine dahil edilen Rusya ve Belarus'tan 61 kişi ve şirket, kararın iptali için Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'nda dava açtı.Habere göre, dava dilekçesinde aralarında ESN şirketler grubunun sahibi Grigoriy Berezkin, AFK Sistema'nın başkan yardımcısı Sergey Mndoyants, NOVATEK ve SIBUR’un kurucu ortağı Gennadiy Timçenko, Alfa Group ve LetterOne’un kurucusu Mihail Fridman, iş insanları Roman Abramoviç ve Alişer Usmanov’un da olduğu 61 kişi ve şirket temsilcisinin imzası bulunuyor.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını içeren, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketini onaylamıştı.

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