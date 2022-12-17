https://sputniknews.com.tr/20221217/bakanlar-soylu-varank-ve-nebati-mardinde-toplu-acilis-toreninde-konustu-1064702538.html

Bakanlar Soylu, Varank ve Nebati, Mardin'de toplu açılış töreninde konuştu

Bakanlar Soylu, Varank ve Nebati, Mardin'de toplu açılış töreninde konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Barış, kardeşlik ve huzur var. Terör devleti kurmak istediler, vazgeçmedik. Ekonomimize saldırmak istediler, vazgeçmedik. Bu... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T15:59+0300

2022-12-17T15:59+0300

2022-12-17T15:59+0300

politika

mardin

süleyman soylu

nureddin nebati

mustafa varank

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Bakan Soylu, Mardin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, Mardin'in medeniyetin beşiği olduğunu söyledi.Mardinlilere teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:Bundan 15, 20 yıl önce 47 plakalı araçlarla İstanbul, Ankara ve İzmir'e gitmenin çok kolay olmadığını kaydeden Soylu, Mardin'de 34, 06 ve 35 plakalı araçların olduğunu belirtti.Bakan Soylu, şöyle devam etti:'Bugün milyarca liralık yatırımın açılışını gerçekleştireceğiz'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye'de huzuru, barışı ve mutluluğu görmek isteyenlerin Mardin'e bakması gerektiğini aktardı."Mardin burada liderinin yanında, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında." ifadesini kullanan Varank, 20 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın mücadelesini verdiklerini, hiçbir şehri birbirinden ayırmadıklarını kaydetti.Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:Çok daha kalkınmış ve müreffeh bir Mardin'i hep birlikte inşa edeceklerini anlatan Varank, şunları söyledi:'Kardeşliğimiz daim olacak'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Süryanisi, Yezidisi ile bir ve beraber olduklarını anlattı.Hep beraber yürüdüklerini, hep beraber "Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Türkiye" dediklerini dile getiren Nebati, şunları kaydetti:Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da bir konuşma yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221217/cumhurbaskani-erdogan-mardindeki-toplu-acilis-toreninde-konusuyor-1064697472.html

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mardin, süleyman soylu, nureddin nebati, mustafa varank