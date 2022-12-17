https://sputniknews.com.tr/20221217/bakan-soyludan-imamogluna-kibri-oldugu-kadar-hizmet-yapsaydi-istanbul-hizmetlerle-dolardi-1064687088.html

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı, İstanbul hizmetlerle dolardı

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı, İstanbul hizmetlerle dolardı

İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'na yönelik "Kibir, başka hiçbir şey yok. Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı, İstanbul hizmetlerle dolardı. Bir tane eseri yok... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T00:14+0300

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türkiye

süleyman soylu

istanbul

mardin

ekrem imamoğlu

ak parti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Savur ve Artuklu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.Kentte temaslarını sürdüren Bakan Soylu, Savur ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın ve ümmetin umudu olduğunu ifade eden Soylu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyayı avucunun içini bildiği gibi yolculuğuna devam ediyor" ifadesini kullandı.Bakan Soylu, daha sonra esnafı ziyaret etti.Ardından Merkez Artuklu ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden Soylu, Türkiye'nin başka bir yolculuğa çıktığını, artık 100 yıllık planlar yapan büyük bir ülke konumuna geldiğini belirtti.'Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin Cumhurbaşkanı değildir'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tecrübesini, bilgisini, fırsatını ve dünya liderliğini kaçırmak istemediklerini kaydeden Soylu, şunları söyledi:'Kibri olduğu kadar hizmet yapsaydı, İstanbul hizmetlerle dolardı'Soylu, şöyle devam etti:Programlarda AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve Cüneyt Yüksel de konuşma yaptı.

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süleyman soylu, istanbul, mardin, ekrem imamoğlu, ak parti