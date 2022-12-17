Bakan Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik
17:17 17.12.2022 (güncellendi: 17:35 17.12.2022)
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdiklerini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter üzerinden açıklama yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun.
İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022
'İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık'
Koca, daha sonra bir paylaşımlarımda şu bilgileri paylaştı:
"Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık."
Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022
HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN.
'Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor'
Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.
Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 17, 2022
HASTALARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN.