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https://sputniknews.com.tr/20221217/bakan-koca-piyasada-halen-az-bulunan-ilaclarin-ihracatina-bir-sureligine-ara-verdik-1064704124.html
Bakan Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik
Bakan Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik
Sağlık Bakanı Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" dedi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
türkiye
ilaç
ihracat
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdiklerini açıkladı.Bakan Koca, Twitter üzerinden açıklama yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:'İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık'Koca, daha sonra bir paylaşımlarımda şu bilgileri paylaştı:'Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor'
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fahrettin koca, ilaç, ihracat
fahrettin koca, ilaç, ihracat

Bakan Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik

17:17 17.12.2022 (güncellendi: 17:35 17.12.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdiklerini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter üzerinden açıklama yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Hastalarımızın içi rahat olsun.

'İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık'

Koca, daha sonra bir paylaşımlarımda şu bilgileri paylaştı:
"Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık."

'Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor'

Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.
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