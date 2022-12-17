https://sputniknews.com.tr/20221217/bakan-koca-piyasada-halen-az-bulunan-ilaclarin-ihracatina-bir-sureligine-ara-verdik-1064704124.html

Bakan Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik

Bakan Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verdik

Sağlık Bakanı Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" dedi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

türkiye

ilaç

ihracat

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdiklerini açıkladı.Bakan Koca, Twitter üzerinden açıklama yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:'İlaç üreticileriyle anlaşmaya vardık'Koca, daha sonra bir paylaşımlarımda şu bilgileri paylaştı:'Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor'

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fahrettin koca, ilaç, ihracat