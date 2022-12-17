https://sputniknews.com.tr/20221217/atama-kararlari-resmi-gazetede-1064693863.html
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
türkiye
resmi gazete
atama
karar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik atandı.Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu'nun ataması yapıldı.
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resmi gazete, atama, karar
resmi gazete, atama, karar
Atama kararları Resmi Gazete'de
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Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik atandı.
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu'nun ataması yapıldı.