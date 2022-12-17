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https://sputniknews.com.tr/20221217/atama-kararlari-resmi-gazetede-1064693863.html
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T08:56+0300
2022-12-17T08:56+0300
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resmi gazete
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik atandı.Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu'nun ataması yapıldı.
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resmi gazete, atama, karar
resmi gazete, atama, karar

Atama kararları Resmi Gazete'de

08:56 17.12.2022
© DHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© DHA
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Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik atandı.
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu'nun ataması yapıldı.
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