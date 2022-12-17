Arap dünyasından Lübnan'daki BM Geçici Barış Gücü'ne yönelik saldırıya kınama
19:49 17.12.2022 (güncellendi: 19:53 17.12.2022)
© AFP 2022 / PATRICK BAZ Lübnan bayrağı
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt ve Dünya İslam Birliği, Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait zırhlı araca düzenlenen ve bir İrlanda askerinin öldüğü silahlı saldırıya tepki gösterdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL'e ait zırhlı araca düzenlenen saldırıyı kınadı.
Açıklamada, saldırıyla ilgili acilen şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب جمهورية لبنان، والذي أدى لمقتل جندي ايرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم pic.twitter.com/P4OciLWQpc— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 16, 2022
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir İrlanda askerinin öldüğü, 3 askerin yaralandığı saldırı kınandı.
Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi tarafından verilen görev gereği barış ve istikrarın sağlanması için çalışan BM'ye ait barış gücü misyonlarının güvenlik ve barışının sağlanması gerektiği vurgulandı.
دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، اليوم، حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وأسفرت عن مقتل أحد عناصر قوة حفظ السلام من الوحدة الأيرلندية وإصابة ثلاثة آخرين. pic.twitter.com/rD38klKj4C— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) December 17, 2022
Açıklamada ayrıca, İrlanda hükümetine ve halkına başsağlığı yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı kınayarak, olayla ilgili soruşturma açılmasını ve faillerin cezalandırılmasını istedi.
Kuveyt'in terör ve şiddet karşıtı tutumunun vurgulandığı açıklamada, İrlanda halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
Dünya İslam Birliği de yazılı açıklamasında, saldırıyı kınayarak, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirtti.
Açıklamada, BM ailesine, İrlanda hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.
بيان إدانة وإستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) December 17, 2022
البيان كاملاً: https://t.co/8CgbBVv9Wl pic.twitter.com/IxI9rUngt1
Ne olmuştu?
Lübnan'daki UNIFIL bünyesinde askeri bulunan İrlanda Savunma Bakanlığı, 15 Aralık Perşembe günü Lübnan- İsrail sınırında görev yapan UNIFIL'a ait zırhlı araca düzenlenen silahlı saldırıda bir askerinin öldüğünü duyurmuştu.
Bakanlık açıklamasında, İrlandalı askerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, biri ağır 3 yaralının da Sayda kentine yakın Rai Hastanesine nakledildiğini aktarmıştı.
İrlanda Savunma Bakanlığının, olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürüteceği belirtilmişti.
UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının UNIFIL'ın görev alanı dışındaki bir bölgede meydana geldiğini belirterek, bir askerin ölümü ile sonuçlanan olayın nedeninin "çelişkili" olduğunu, meselenin aydınlatılması için Lübnan ordusu ile koordinasyon halinde olduklarını kaydetmişti.