https://sputniknews.com.tr/20221217/ankarada-ms-hastasi-muzisyene-konser-sonrasi-saldiri-1064709484.html

Ankara'da MS hastası müzisyene konser sonrası saldırı

Ankara'da MS hastası müzisyene konser sonrası saldırı

Ankara'da rock müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında ayağına bastığını iddia eden kişinin yumruklu saldırısı sonucu ağır... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T21:29+0300

2022-12-17T21:29+0300

2022-12-17T21:29+0300

türkiye

rock

çankaya

ankara

konser

müzisyen

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Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından grubun davulcusu Mehmet Dudarık, sahneden inerek, konseri izleyenler arasında bulunan çocukluk arkadaşı O.O ile dans etmeye başladı. Bu sırada kalabalık arasında bulunan B.K.K., Dudarık'a, ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı.DHA'nın haberine göre Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayın ardından B.K.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.'Yerde yumruklamaya devam ediyor'Pizz grubunun gitaristi Doğa Usta, Mehmet Dudarık'ın MS hastası olduğunu, başına aldığı darbe sonucu hastalığının da tetiklendiğini söyledi. Arkadaşının hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Usta, "Tanımadığı bir şahıs Mehmet'in yanına doğru yanaşıyor. Mehmet'in ona çarpmasını sağlıyor. Çarptıktan sonra ayağını gösteriyor, 'niye ayağıma basıyorsun' diyor. Mehmet sürekli özür diliyor, 'özür dilerim kardeşim, bilerek olmadı bastıysam da' diyor. Ama saldırgan tartışmayı uzatmaya devam ediyor. Sonra olay kapanıyor gibi gözüküyor. Sonra Mehmet dışarı çıkıyor. Mehmet telefonla konuşurken arkadan birisi geliyor ve yumrukla saldırıyor, yere düşürüyor. Yerde yumruklamaya devam ediyor. Yani inanılır gibi değil" dedi. Usta, Mehmet'in yanında eğlendiği çocukluk arkadaşı O.O.'nun da aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyerek, "Diğer arkadaşına da yumruk atıyor. Mehmet'in arkadaşının elmacık kemiği patlamış, yüzünde kırık varmış onun da. Biz hala şoktayız" diye konuştu. Öte yandan Dudarık'ın yumruklu saldırı sonucu yaralandığı olay güvenlik kameralarına yansıdı. İçerideki görüntüde B.K.K.'nın kalabalığın arasında yumruk salladığı görüldü. Dışarıdaki görüntüde ise B.K.K.'nın, hızla gelip telefonla konuşan Mehmet Dudarık'ın kafasına yumruk attığı, yerde de yumruklamaya devam ettiği görüldü.

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rock, çankaya, ankara, konser, müzisyen